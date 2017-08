Hace falta más que 1/3 de país para gobernar

El macrismo se inició hace 12 años, pero hasta el domingo pasado fue poco más que unpartido distrital. Lo era incluso cuando, en 2015, ganó las presidenciales y llegó al poder por una suma de sucesos extraordinarios:

El agotamiento del relato K.

La crisis de representatividad de los partidos tradicionales.

Socialmente, porque refleja una alianza distinta: similar al acuerdo histórico del peronismo con sectores altos y bajos, pero con más presencia de los primeros que de los segundos. Y a diferencia del peronismo, también suma a amplias capas medias de las ciudades y del campo que votaban al radicalismo o al socialismo más liberal. Pero no a la pequeña burguesía urbana que se siente expresada en el cristinismo u otras corrientes llamadas progresistas o de izquierda.

Políticamente,. Es el primer partido que llegó al gobierno casi sin ser partido, sin historia, sin próceres, sin mártires, sin épica, sin libros, sin ideología, sin líderes territoriales, sin territorio (salvo la Ciudad de Buenos Aires), sin escudo y siendo lo más parecido a una marchita la canción de Gilda No me arrepiento de este amor; o Ciudad mágica, de Tan Biónica.

En 2015 comenzó algo que no tiene por qué funcionar, pero que prueba que una alianza sociopolítica distinta podía conquistar el poder.

Esa es la gran diferencia con la UCR, un partido que gobernó sustentado en una red de contención socioeconómica más estrecha, apoyada en esencia en sectores medios. (Seguir pensando que De la Rúa cayó porque no encontró la salida del estudio de Tinelli y otras anécdotas es atribuirles a los individuos un rol excesivo en el devenir histórico. Antes, les había pasado lo mismo a sus antecesores radicales (Yrigoyen, Illia y Alfonsín.)

Creo que no.

. El macrismo llegó al poder con el 34,15% del electorado (en el ballottage alcanzó el 51%, pero con votos que no son propios, obligados a elegir sólo entre dos opciones). En estas PASO alcanzó 35,9% (datos provisorios). Es problable que en octubre la cifra crezca, pero también ahí el efecto ballottage no reflejará fielmente el voto duro oficialista.

En cualquier caso, ese tercio de argentinos sigue siendo suficiente para ganar, ya que la estrategia de apostar a la división del peronismo (21% kirchnerista, 15% no K y una parte del 7% de Massa) hasta ahora dio resultado.

No es que todo deba ser consensuado, pero lo contrario muchas veces le generó idas y vueltas, rechazos legislativos o imposibilidad de implementar políticas de largo plazo con mayor consenso social.

Sin algún tipo de acuerdo más amplio, el Gobierno no podrá mejorar sustancialmente la estructura burocrática del Estado, ni aplicar políticas federales contra la inseguridad, ni resolver la problemática de la pobreza extrema en el conurbano bonaerense, en el que viven hacinadas personas de todas las provincias, ni acordar políticas de Estado que vayan más allá de un gobierno y un partido. Sin consenso, tampoco podría llevar adelante una Conadep de la corrupción, en el caso de que quisiera hacerlo.

El gobierno de un tercio tampoco es confiable para quienes desean invertir. Ni para los pequeños ni los grandes inversores es tranquilizador que las reformas económicas, jurídicas y laborales que se puedan pretender tengan una base de sustentación que no sea claramente mayoritaria. En especial en un país con la historia de cambios repentinos de la Argentina. En especial con un PJ en la oposición.

Para ganar con un tercio de votos, puede ser negocio mantener viva la grieta (que viene de abajo hacia arriba y desde arriba se la devuelve potenciada), pero para dar señales de estabilidad emocional, el relato de buenos vs. malos resulta un infanticidio político. Más que el “país normal” al que se aspira, se construye un “país bobo”.

Nada demasiado confiable puede resultar de una nación en la que los ex presidentes no aparecen juntos ni una vez al año y donde, nunca, nada de lo que hizo el anterior gobierno es digno de rescatar. O, para los que pasaron, nada de lo que hace el nuevo sirve.

En las empresas en las que fueron exitosos los CEO de este gobierno,(aunque podría ser deseable), pero en un país en el que hay tantos millones de accionistas, es importante que los que no comparten un plan representen la menor cantidad de millones posible.

Porque, al margen de si es o no correcto lo que este tercio que gobierna quiere hacer, no lo podrá lograr si no amplía su base social de sustentación convenciendo a los que se sumen y a sus representantes de que sus planes los tienen en cuenta.