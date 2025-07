TENSIÓN CON GOBERNADORES / «QUIEREN DESTRUIR AL GOBIERNO NACIONAL PORQUE SON PARTE DEL PROBLEMA»

Javier Milei apuntó contra los mandatarios provinciales

y contra legisladores nacionales que quieren aprobar

nuevos aumentos. El avión y $Libra

Javier Milei

Nacionales - En el medio de la escalada de tensión con las provincias, el presidente Javier Milei apuntó este miércoles contra los gobernadores al sostener que "quieren destruir al Gobierno Nacional", y asegurar que "independientemente del color político", los mandatarios provinciales "son todos parte del Partido del Estado".

“Quieren destruir al Gobierno Nacional porque, en el fondo, lo que estamos demostrando es que lo que se hizo en la economía argentina en los últimos 100 años está mal y que generó un negocio enorme para el partido del Estado”, precisó el mandatario.

En la misma línea, precisó: "Independientemente del color político que tengan, son todos partidos del Estado. A ellos les importa el poder y la de ellos, y este modelo prueba que son parte del problema y no de la solución”.

Asimismo, cargó contra los diputados y senadores que aspiran aprobar un nuevo aumento para los jubilados y una serie de proyectos que alteran el equilibrio fiscal al precisar que su intención es "romper todo" ya que si el oficialismo gana las elecciones de medio término, no podrán ser alternativa. "Si La Libertad Avanza se convierte en la libertad arrasa ellos tienen un problema: se tienen que jubilar. Están dispuestos a hacer sufrir a los argentinos todo lo que sea necesario con tal de mantenerse”, arremetió además.

“Todo lo que están mandando, ese paquetazo, son dos puntos del PBI”, calculó en diálogo con El Observador y agregó: "Hay una perversión enorme por parte de algunos gobernadores, así como nosotros bajamos impuestos, ellos lo suben. Mientras que hacemos un esfuerzo enorme para bajar impuestos y devolver el dinero, se lo apropian. Hay una clara intención de romper todo el tiempo".

El mandatario anticipó además que si el Congreso rechaza el veto presidencial contra los proyectos, apelará a la Justicia. "Si rechazan el veto, lo voy a judicializar y no va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”, planteó al tiempo que alertó sobre “una suba transitoria del Riesgo País, que te mueve un poquito el tipo de cambio, y la economía se va a expandir a un ritmo menor y la inflación va a bajar a un ritmo menor”.

“Nosotros estamos absolutamente tranquilos porque si querían hacer la maldad, ya llegaron tarde. No les da el tiempo para hacer daño”, remarcó.

El avión privado de Estados Unidos y el caso $Libra

En otro pasaje de la entrevista con el periodista Luis Majul, Milei hizo referencia a las sospechas que generó el arribo de un avión privado de matrícula estadounidense N18RU al Aeroparque Jorge Newbery el pasado 26 de febrero. Si bien el jefe de Estado no detectó irregularidades, aclaró que el Poder Ejecutivo impulsó una investigación sobre el caso. “No tiene nada de irregular que pasen valijas porque la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, estableció.

“Los criterios discrecionales con los cuales se maneja Aduana es una cuestión propia de Aduana. Es absolutamente discrecional y arbitrario del personal de Aduana cuándo decide qué pasa o no", aseveró además.

A raíz de que se detectaran inconsistencias en los registros migratorios de los dos tripulantes y de los pasajeros Laura Arrieta y Víctor Du Plooy, que figuraban como destino Estados Unidos cuando en realidad el vuelo partió a París con escala en Tenerife, Milei planteó que la imagen de las cámaras de la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue “súper marketinera”.

Además, tomó distancia del retrato que se viralizó en el que se lo ve junto a Arrieta durante un evento del CPAC, involucrada en la polémica. “Que tenga una foto con una determinada persona no me hace amigo. Tengo una foto con una chica que fue en CPAC, pero es una foto donde hay como 10 personas, y está esa chica”, argumentó

Con respecto al caso $Libra, el jefe de Estado remarcó que la Oficina Anticorrupción probó su inocencia, y planteó que la información recabada en la investigación interna fue puesta a disposición de la Justicia. “Estamos todos a disposición de la Justicia. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema en hacer este tipo de cosas”, justificó.

Sin embargo, aclaró: “Lo dije antes, no me arrepiento de lo que hice. Eso sí, no lo voy a volver a hacer por el problema que generó. Pero lo interesante es que la propia Security Exchange Comition lo que determinó es que ni siquiera este tipo de instrumento califica como activos”.

Bajo su consideración, el libertario denunció que tanto el caso $Libra como la investigación por la llegada de las valijas sin control configuran “vueltos” en su contra por las reformas del Estado que impulsa. “Estoy haciendo una reforma del Estado, rompiendo los curros a un montón de hijos de puta que cagaron a la Argentina durante años y ahora me estoy bancando los vueltos. $Libra es un vuelto, las valijas es otro vuelto. Es una pelotudez, hicieron un collage de fotos”, planteó.

Por último, celebró y adhirió a la posición del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien propuso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para integrar la nómina de personalidades a recibir el Nobel de la Paz. “Cuando termine todo el trabajo que está haciendo, estará cerrando 11 conflictos bélicos en el mundo. Decían que el tipo iba a traer la tercera guerra mundial, y lo que sucede es que termina siendo el presidente de la paz”, concluyó.

Informe: NA y Agensur.info