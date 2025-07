«VAMOS A VETAR Y SI SE DIERA LA CIRCUNSTANCIA QUE EL VETO SE CAE, LO VAMOS A JUDICIALIZAR»

Javier Milei criticó al Senado por las leyes aprobadas

este jueves y dijo que "saben que en octubre la libertad

arrasa". Calificó de "traidora" a Victoria Villarruel

Javier Milei



- En paralelo a la sesión en el Senado, el presidente Javier Milei confirmó este jueves que vetará las leyes que fueron aprobadas este jueves en la Cámara Alta. "Están desesperados. Porque saben que en octubre La Libertad arrasa", aseguró en referencia a las elecciones generales de este año. Además sostuvo que ya estaban preparados para este revés que, de todas maneras, no pondría en riesgo el superávit fiscal. Estas declaraciones las realizó durante la celebración del 171° aniversario de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.

"La charla de hoy es explicarles el mejor Gobierno de la historia, aun con 18 meses. Es interesante porque hace un año era un montón de promesas, y ahora tenemos un montón de datos", comenzó.

"Antes de empezar con la charla, voy a hacer una pequeña reflexión de coyuntura diaria", continuó el mandatario, quien destacó: "Allá por la década del 20 comenzaba a aparecer la idea de riesgo e incertidumbre. El problema con la incertidumbre es que está afuera del alcance de lo que podamos hacer. La diferencia con el riesgo es que se puede medir. Y cuando ustedes pueden medir el riesgo, tienen claro las medidas que tienen que tomar para mitigar esos riesgos. Por lo tanto, aún cuando les claven puñales en la espalda, probablemente tengan un chaleco".

"Los puñales existen, pero la macro es un chaleco de seguridad", detalló.

Y sostuvo que "aquellos que hayan tenido la oportunidad de escuchar mi nota con Luis Majul, sabrán que nada de esto nos sorprende". "Estamos preparados para esto y sabemos que vamos a ser exitosos: lo que pasó hoy ya lo sabíamos ayer, tuvieron algún gesto el 25 de Mayo, pero se criticaron mis formas. Ahora saben que Milei tenía razón: pero lo más importante es que sepan que están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa", subrayó.

"Todos saben lo que voy a hacer. Vamos a vetar. Y si se diera la circunstancia que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y si, de repente, la Justicia tuviera un acto de celeridad y lo trata en poco tiempo, aún así el daño que podrían causar es mínimo. Sería solamente una mancha en dos meses", agregó el mandatario.

"La cual, el 11 de diciembre se la vamos a revertir. La política del superávit fiscal es permanente", siguió.

Tras el anuncio, se prestó a explicar por qué el plan de estabilización del Gobierno es “no solo mejor numéricamente sino también conceptualmente que el de Carlos Menem”.

“Nosotros no hicimos un Plan Bonex. No reperfilamos deuda en pesos poniéndole una frase para ocultar un default en moneda propia. Resolvimos el problema del balance del BCRA y las finanzas del sector publico sin expropiaciones, respetando el mercado. También lo hicimos sin controles de precios. No solamente salimos en V, sino que es la salida más rápida que se tenga recuerdo de los programas de estabilización“, resaltó.

Y resumió, con un claro ataque a la vicepresidenta Victoria Villarruel: “Hicimos 2500 reformas estructurales. No solo tuvimos un programa de estabilización más exitoso que la convertibilidad sino que hicimos 25 veces más de reformas con 15% de la cámara de diputados, siete senadores y una traidora [Victoria Villarruel]“.

Informe: iProfesional, Ámbito.com, LN y Agensur.info