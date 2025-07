VILLARRUEL LE RESPONDE A MILEI / «UN JUBILADO NO PUEDE ESPERAR Y UNA DISCAPACITADA, MENOS; QUE AHORRE EN VIAJES Y EN LA SIDE Y LISTO»

La Vicepresidenta arremetió duramente contra el jefe

Nacionales - Victoria Villarruel arremetió con fuerza contra Javier Milei y sus políticas luego de que el Presidente la criticara y la tildara de “traidora” por habilitar la sesión del Senado del jueves, cuando la oposición aprobó leyes que no cuentan con el respaldo de la Casa Rosada.

El viernes por la noche, la vice no solo defendió esos proyectos con argumentos que también plantearon desde las bancadas díscolas del Gobierno -como sacar fondos a la SIDE para dárselos a los jubilados- sino que se quejó por las actitudes de Milei.

“Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”, escribió la funcionaria, en respuesta a un comentario que la acusaba de querer romper el equilibrio fiscal.

En otro comentario en su posteo por el Día de la Independencia, en donde un ciudadano le reclama que su trabajo es al lado del presidente, respondió: “¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él, que yo la educación no la pierdo nunca".

“Cuando el presidente decida hablar y comportarse adultamente, podré saber cuáles son sus políticas, dado que no habla”, agregó en la misma línea, en otra interacción.

Además, deslizó otro cuestionamiento a Milei al responder a una crítica que la acusaba de haber traicionado las convicciones del Ejecutivo: “El presidente no debe traicionar lo que dijo porque, si lo hace, los demás debemos marcárselo”, sostuvo la vicepresidenta.

Durante el intercambio con los usuarios de Instagram, que se dio durante esta madrugada, Villarruel también ironizó sobre por qué el presidente no eligió a Karina Milei o a la diputada Lilia Lemoine para ocupar su lugar: “No sé por qué no puso a la hermana o a la ‘Limones’, que a ustedes les gusta tanto”.

En relación a la derrota en el Senado de este jueves, cuando se aprobaron leyes que mejoran las jubilaciones, reactivan la moratoria previsional y declaran la emergencia en discapacidad, argumentó que las iniciativas ya contaban con media sanción de Diputados.

“No sé por qué se ponen así conmigo y no con los responsables”, sentenció. Desde el oficialismo, se cuestionó la validez del mencionado debate, por entender que se necesitan dos tercios de la cámara para tratar las iniciativas. Sin embargo, la oposición logró avanzar con el voto de una mayoría simple.

Pero hubo otras respuestas incluso más fuertes. Cuando le achacaron haberse “transformado en casta”, Villarruel arremetió: “¿En serio yo me corrompo viviendo en mi departamento y de mi sueldo? ¿O se corrompe más quien viaja por el mundo, mete familiares, vive en un palacio y no sale de ahí para ver cómo la pasa la sociedad?“.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se detesta con la vice, tampoco quedó exenta de los dardos. Cuando afirmó que viaja en avión de línea, Villarruel marcó: “No uso aviones del Estado, esos solo los usan Milei y su hermana”.

Villarruel volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras dos episodios que tuvieron lugar en la última semana. En primer lugar, con su presencia en Tucumán para celebrar el 9 de julio, luego de que el Presidente haya cancelado su visita a esa provincia por las "condiciones meteorológicas".

Luego, el jueves, presidió la sesión en el Senado que el oficialismo insistió en calificar de inválida, y en la que se aprobaron leyes para aumentar los haberes jubilatorios, el regreso de la moratoria y la declaración de la emergencia en discapacidad.

Esa actitud le valió un nuevo cruce con Patricia Bullrich, quien la acusó de "denigrar la institución que preside".

La vicepresidente le respondió duramente a la ministra y aseguró que "la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país".

"Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido", afirmó la titular de la Cámara Alta. Asimismo, indicó que la sesión ordinaria fue estipulada "en fecha y hora" en la sesión preparatoria anual.

"Como Vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no. Entre otras cosas me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente", remarcó y le enrostró la fuerte interna que vive con Milei.

Informe: Infobae, LN, NA, EC y Agensur.info