Elogio de la moderación

No importa si se anuncia, tampoco es necesaria la foto, ni hace falta siquiera que se haga, lo importante es que ocurra. La Argentina tiene como pocas veces en su historia reciente la oportunidad de enhebrar los trazos gruesos de un acuerdo sobre lo que hay que hacer y sobre todo, no hacer, para que el país inicie un camino de desarrollo sostenible.

La vía, como es natural, tiene que pasar por el centro. Y en ese sentido la moderación de Cristina Kirchner puede ser una llave importante de ese proceso. Si es una estratagema electoral, hay que trabajar para aprovecharla. Demostrarle y ofrecerle las ventajas de un futuro político más apacible o en todo caso, mas centrado en la construcción del éxito del país que en la destrucción del adversario. La polarización tiene que terminar y esa es la parte más sencilla, bastan un par de órdenes discretas y algunas palabras públicas.

Cristina Kirchner va a confirmar este domingo que es una parte importante de la realidad política del país. La destrucción total de esa expresión, no sólo es autoritaria y acaso imposible, sino muy negativa para la construcción de una Argentina que transforme desde el consenso que se proclama, pero que hasta aquí -de uno y otro lado- se reduce a coincidir con los que piensan igual. Habrá que intentarlo también con ella y si se niega, sin ella.

España es un ejemplo extraordinario y muy cercano. No sólo por los Pactos de la Moncloa, de los que se puede incluso prescindir, sino por la antesala profunda que los hizo posibles: El tránsito de una política de calles incendiadas al paulatino ingreso en el mundo de la moderación. Parece menos heroico, pero no sólo es el camino más seguro para consolidar cambios, sino acaso el más propicio para producir mejoras por acumulación en la vida cotidiana de la gente ¿Y acaso la política no tiene ese fin?