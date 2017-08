Grieta: la candidata del Pueblo

Algunos pensadores, como Umberto Eco, creen que los países que no tienen enemigos externos, viven en peligro. En peligro de inventarse un enemigo interno.

La Argentina tuvo distintos enemigos externos. Uno inaugural, el imperio español. Otro, Inglaterra, el último con el que se llegó a la guerra. También las naciones vecinas fueron buenas candidatas para cumplir ese rol, como Paraguay o Chile.

Cuando el enemigo externo existe, los conflictos internos tienden a subestimarse, porque no hay nada más importante que vencer al enemigo en común. El ejemplo más extremo fue Malvinas : incluso la lucha contra la dictadura quedó en segundo plano y todos fueron a la Plaza de Mayo a mostrar unidad ante la armada invasora.

Hace 35 años de aquella guerra y no sólo a ningún otro gobernante se le ocurrió repetir el intento, sino que, además, las hipótesis de conflicto externas perdieron relevancia y los acuerdos de convivencia internacional fueron la norma.

El macrismo se presentó como su opuesto. En plena campaña presidencial, Mauricio Macri evitaba los ataques personales y raramente hablaba de corrupción. Al principio de su gestión se le recriminaba por no hacer un relevamiento duro de la herencia.

La grieta es como un agujero negro. Posee un campo gravitacional tan poderoso que absorbe las tensiones sociales. No deja escapar ni la luz, por eso refleja algo tan oscuro. Y, como los agujeros estelares, la grieta puede no verse, pero se comprueba por quienes transmiten niveles inusitados de odio.

No se trata sólo de frases inconexas, graves errores de ortografía y sintaxis y problemas serios de comprensión de textos, sino que la destilación de odio impregna gran parte de lo que se dice.

Los periodistas no podíamos no estar en la mira. Nos señalan por macristas, kirchneristas, vendidos o chupamedias. O todos esos adjetivos juntos en los comentarios de una sola nota.

Los colegas de los medios audiovisuales aseguran que son los que más sienten la agresión. Quienes trabajan en las radios y canales del grupo Clarín, saben que por sólo dudar de qué tan corrupto es un ex funcionario K, se exponen al instante a las críticas más lacerantes de su audiencia.

Quizá eso genera un reflejo pavloviano: los periodistas entienden que para no ser maltratado, es mejor decir lo que sus audiencias quieren escuchar: las voces distintas son escasas.

Los periodistas también somos parte del problema. Y una porción inquietante de colegas cava en la grieta a diario. Lo hacen en sus medios, pero fundamentalmente lo expresan en sus redes sociales cuando se sienten liberados del corsé de responsabilidad que les da una marca periodística. Ahí pueden adquirir el mismo lenguaje y el mismo nivel de brutalidad que las personas que no tiene la menor responsabilidad comunicacional. Como si el que firmara una nota en un periódico fuera otra persona cuando tuitea cincuenta caracteres. (No es un problema sólo argentino. The Washington Post le acaba de exigir a sus redactores que cuando usen las redes sociales lo deben hacer con el mismo profesionalismo que en las plataformas del diario).