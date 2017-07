Las vaquitas del consenso y el cuco del pasado K

Con el campo, se sabe, el gobierno de Mauricio Macri se siente como en casa. Hay cuestiones económicas que irritan a los productores, como la carga tributaria que en 20 años pasó del 17% del PBI a 34%, la distorsión de precios entre lo que recibe un productor y lo que paga un consumidor por productos regionales o la leche, el aumento del gas oil que implicará unos $ 3600 millones para el sector.

Sin embargo, nada se compara con la situación durante el anterior Gobierno. Con esta premisa "falta mucho pero no hay que volver atrás", la Sociedad Rural se convirtió en la impulsora y anfitriona de un pronunciamiento del empresariado en ese sentido.

Un empresariado acostumbrado al cortoplacismo empieza a padecer su propia mezquindad¿o acaso sólo los políticos son culpables de la corrupción y el 30% de pobres? El temor de un populismo creciendo en las urnas bonaerenses no asusta sólo a Cambiemos; también a los empresarios que no quieren volver al cepo, el revolver sobre la mesa y los aprietes de la AFIP en el mejor de los casos. Por supuesto hay muchos otros que extrañan los negocios para amigos. ¿Será demasiado tarde? Detrás de todos estos movimientos subyacen algunas gestiones, aún incipientes, para modificar los actuales agrupamientos empresarios, en función de la poca acción del G-6 durante la gestión Macri. Hay quienes promueven un matrimonio de las cámaras ABA, presidida por Claudio Cesario, y Adeba, en manos de Jorge Pablo Brito. Otros vislumbran un frente entre la AEA de Jaime Campos y la Unión Industrial, de Miguel de Acevedo. Eso implicaría la eliminación de los dos movimientos internos, Celeste y Blanca (aun en manos del plástico Héctor Méndez porque retiró sus renuncia ese cargo) e Industriales, presidida por Héctor Motta. Obviamente ambos agrupamientos fabriles rechazan desintegrarse.

Desde esta entidad anticipan que si este Gobierno logra bajar a 22% la inflación este año y llevarla a 10% el próximo y a un dígito en 2019 será la primera vez que el país logrará contener la inflación sin Convertibilidad. Por ahora, en el exterior, cuatro industrias españolas que estaban por anunciar desembolsos en el país, ya avisaron en la embajada local que no desensillarán no sólo hasta octubre sino, como mínimo, hasta 2018. Con estos datos de optimismo los ministros Francisco Cabrera y Nicolás Dujovne salieron de gira por las entidades a pedir: "Si no quieren volver atrás, vótennos".