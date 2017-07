Cuándo nos fuimos a la mierda

“Váyase a la mierda, Grabois”, le lanzó Lanata al dirigente social antes de cortar la comunicación radial que sostenían. Comunicación es una manera de decir. Se trató en realidad de un violento diálogo de sordos donde parecía primar quién dejaba más en ridículo al otro, en torno a la presunta utilización de un menor marginal y con problemas de todo tipo ante las cámaras de TV.

Más allá del posible didactismo de Grabois y de los ya clásicos exabruptos de Lanata en ese intercambio de golpes verbales, buscado por ambos, en este caso quedan expuestos varios de nuestros dramas.

Lejos de enfrentar realmente el problema, aunque se digan preocupados y ocupados en ello, muchos dirigentes políticos, empresariales y sindicales mantienen una agenda que no atiende ni entiende semejante desastre. No sorprende: otro sería el cantar con líderes serios, responsables, honestos y capaces. Sería otra Argentina, no ésta.

Por eso es imposible que Lanata y Grabois dialoguen. No quieren hacerlo. Expresan su deseo, y el de sus audiencias, de desnudar al otro. No importa la razón o la verdad. Sólo el escarnio. No importa si lo que dijo el menor es cierto o no. No importa si se lo protegió en su testimonio. No importa si sirve de algo visibilizar su estado. No importa que los números oficiales expresen cifras ínfimas de menores asesinos. No importa el chico, siquiera. Apenas parece una excusa. Otra, para seguir combatiendo.