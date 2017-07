RECHAZAN EXCLUSIÓN DE JULIO DE VIDO

Nacionales - La Cámara de Diputados, en una sesión especial, rechazó el pedido de exclusión por “indignidad” del diputado y exministro de Planificación Federal Julio De Vido, cuestionado por una larga lista de causas judiciales y cinco procesamientos.

El proyecto fue rechazado en tanto no reunió la mayoría especial que se exigía, es decir la de dos tercios de los presentes. El resultado fue 138 votos a favor, 95 en contra y 3 abstenciones.

“Estamos en materia disciplinaria, y por lo tanto el juicio es de valor”, concluía Cristina, tal cual leyó Negri, que advirtió: “Nosotros no estamos contentos de estar en esta sesión, no es un tema para aplaudir o no aplaudir. Acá no estamos hablando de cualquier cosa ni hecho sobreviniente; hubo 5 procesamientos (contra De Vido), de los cuales dos de ellos fueron apelados y confirmados por la cámara, y un tercero va a juicio”.