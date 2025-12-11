LA INFLACIÓN DE NOVIEMBRE SE ACELERA POR TERCER MES CONSECUTIVO Y LLEGA AL 2,5 % CON UNA INTERANUAL DEL 31,4 %

Economía - La inflación de noviembre fue del 2,5%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que implicó una aceleración/desaceleración respecto al mes anterior cuando fue del 2,3%. Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual del 31,4% mientras que en lo que va del año acumula 27,9%. En lo que resta y en 2026 habría presiones sobre el indicador por las subas de los precios regulados.
Según informó el INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3%). Por el contrario, los segmentos que experimentaron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).
En cuanto a los precios regulados, la variación fue de 2,9%, por encima del índice general. Es que en noviembre el Gobierno autorizó el aumento en las tarifas de luz y gas en promedio del 3,8% y casi un 10% para colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Vale aclarar que la tendencia se mantendría en diciembre, según revelaron los primeros sondeos de consultoras privadas. Por cuestiones estacionales, los alimentos presionan con fuerza el índice, más allá de la calma que exhibe el dólar.
Expectativas para diciembre
El último informe de la consultora EconViews fue contundente: en las últimas seis semanas, hubo cinco que los precios subieron al menos 1% semanal.
En Analytica, la consultora dirigida por el economista Ricardo Delgado, también midieron 1% para la primera semana de este mes.
Por su parte, EcoGo, señaló que en la primera semana de diciembre los alimentos consumidos dentro del hogar registraron un aumento del 0,4%, lo que representa una desaceleración de 0,5 p.p. respecto de la semana previa.
"Con este resultado, la inflación de los alimentos consumidos dentro del hogar alcanzaría 2,2% en diciembre. Al incorporar la variación observada en los alimentos consumidos fuera del hogar (2,0%), el indicador general de alimentos se ubica en 2,1%", analizó.
En cuanto a la proyección del nivel general, la consultora de Marina Dal Poggetto estimó: "Para diciembre, la inflación general se proyecta en torno al 2,3% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones. Diciembre suele mostrar una dinámica propia del cierre de año, con un mayor consumo por las fiestas que impulsa el nivel general de precios, mientras que los ajustes en regulados (principalmente transporte) profundizan esa presión.
El precio de la carne viene liderando los aumentos en los últimos 60-70 días. Y la dinámica no afloja. El kilo de media res, que terminó noviembre en $8.000, ya está llegando a las carnicerías en $9.000. Un aumento del 12%; nada menos.
"Tanto la carne como las frutas impactaron en la dinámica, en particular en las primeras dos semanas del mes, con correcciones del 5,8% y 18,7% respectivamente", sintetizó el último informe de EcoGo.
Informe: Infobae, iProfesional y Agensur.info
