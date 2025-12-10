UNIÓN POR LA PATRIA Y LA CGT ACUERDAN TRABAJAR EN EL BLOQUEO DE LA REFORMA LABORAL

Calificaron al proyecto de “ser redactado por estudios

jurídicos asociados con multinacionales y corporaciones”.

El retraso en la Cámara alta

Con la confirmación del retraso en la presentación del proyecto de ley, senadores y diputados peronistas se reunieron este miércoles con los referentes de la CGT en el despacho de Unión por la Patria en la Cámara alta. El tema de la cumbre fue la modernización laboral que el Gobierno nacional debía enviar en estas horas, pero se atrasó por el viaje de Javier Milei a Noruega.

Según supo parlamentario.com, del encuentro se acordaron tres puntos: el primero fue sobre trabajar en unidad entre las dos CTA y la CGT junto a los dos bloques de UP y los gobernadores; la segunda premisa fue trabajar en la construcción de una mayoría legislativa que bloquee el avance del proyecto en el Senado; y por último, la conformación de una agenda a futuro que contemple temas laborales.

La reunión comenzó a las 17.15 y se estiró hasta después de las 19. De la misma participaron los senadores que integran el interbloque opositor José Mayans, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Jorge Capitanich, Mariano Recalde, Carlos Linares, Florencia López, Fernando Rejal, Fernando Salino y Carolina Moisés. Estos últimos tres forman parte del bloque Convicción Federal y, en medio de diferentes especulaciones, continuarán dentro del interbloque Unión por la Patria.

En representación del bloque opositor en la Cámara de Diputados, fueron los legisladores sindicales Vanesa Siley, Mario “Paco” Manrique, Hugo Yasky y Kelly Olmos. Y por la Confederación General del Trabajo estuvieron Jorge Solá, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, triunvirato a cargo de la organización sindical; como así también asistió Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA e integrante del Consejo de Mayo.

Al retirarse de la cumbre, uno de los presentes en la reunión reveló a este medio que varios coincidieron en que se trata de un proyecto “redactado por estudios jurídicos asociados a multinacionales y corporaciones”. En otro momento señalaron que el Gobierno pretende incorporar la derogación del impuesto al yate dentro del modernización laboral.

Por otro lado, otra fuente de la oposición adelantó que tendrán entre siete u ocho vocales en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la cual venía siendo presidida por la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, pero trascendió que La Libertad Avanza se la asignaría a Patricia Bullrich para que sea quien comande las reuniones y la elevación del dictamen. Al menos para el tratamiento de este tema.

Con el inicio del período extraordinario, el Gobierno nacional planeaba enviar el proyecto de ley de modernización laboral este mismo miércoles. El argumento oficial para la postergación fue el viaje del presidente de la Nación a Oslo para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado (cosa que al final no pudo suceder, ya que la dirigente venezolana no pudo asistir). Desde el oficialismo se argumentó que el arribo del proyecto a Mesa de Entradas del Senado se demoraría hasta contar con la rúbrica del jefe de Estado, quien estará llegando al país este jueves cerca de las 9 de la mañana.

Así las cosas, este miércoles a primera hora hubo una reunión informal entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel para comenzar con el organigrama de los temas que se tratarán en el Senado. Una fuente opositora reveló a este medio que la vicepresidenta solicitó la nómina por bloque de los sugeridos para integrar las comisiones de Presupuesto y Hacienda; de Trabajo y Previsión Social; Justicia y Asuntos Penales; y de Minería, Energía y Combustibles.

Así como Diputados será cámara de origen del proyecto de ley de Presupuesto 2026 e inocencia fiscal, la Cámara alta lo será para la reforma laboral, la modificación a la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal de la Nación. De todos modos, el atraso en la llegada de los textos y la presión opositora en exigir varias reuniones informativas con expositores disminuyen las chances de La Libertad Avanza para llegar al recinto antes del 30 de diciembre.

Informe: Parlamentario.com