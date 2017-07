La verdad del paraíso peronista

Perón anunció alguna vez la larga marcha hacia la Argentina Potencia, pero el peronismo postmortem se desvió en una esquina y nos estacionó en La Salada. Ese chasco histórico, este penoso periplo hacia la decadencia tuvo muchos hitos y estaciones dentro de la cronología bonaerense, bastión parcialmente perdido que se ha transformado en una muestra del evidente éxito justicialista para afianzar la pobreza y de su terrible derrota como fuerza del progreso, en un estremecedor mapa de sus humillaciones y fracasos, y significativamente en el campo de honor donde se llevará a cabo el próximo duelo político a suerte y verdad.

Borges, a propósito, no hubiera desdeñado las peripecias orilleras de Pantera, que el historiador Jorge Ossona describe como el precursor de una cruda metodología luego profusamente copiada en los arrabales peronistas. Pantera fue, desde la década del ochenta, militante nacional y popular, puntero violento y ocupante serial de terrenos. "La lealtad respecto de su jefe político le resultaba tácticamente indispensable para arrancarles a las autoridades municipales el visto bueno de cada toma y el compromiso de apoyarlo mediante leyes de expropiación por tratarse de tierras privadas", revela el especialista. Los soldados de Pantera brindaban diversos servicios a los dirigentes y él mismo lideró, cuando nadie lo hacía, cuatro tomas de Sur a Norte. Jamás improvisaba sus incursiones: las planificaba junto con funcionarios, policías y jueces, y las resolvía en tiempo récord; a los pocos días, las máquinas de la comuna ya estaban rellenando y abriendo calles y veredas. Luego el cacique disponía los códigos internos y cobraba "peajes" y "protección" con un ejército de matones. "Era su dominio -cuenta un testigo del barrio-. Ahí se hacía lo que él quería: te indultaba, te perdonaba (casi siempre a cambio de alguna parienta «fuerte»), te condenaba, te mandaba ejecutar". La tenebrosa originalidad de Pantera fundó toda una escuela y de hecho sirvió de inspiración para la operatividad secreta de La Salada.

Razona el sociólogo Matías Dewey que el fenómeno comercial no podría consumarse sin los diversos sobornos que cobraban la Bonaerense, los inspectores municipales y el gran poder político, pero que a la vez la expansión de La Salada viene a reparar una grave falencia del sistema: paradójicamente, gracias a esta irregularidad siniestra miles y miles de personas humildes pueden fabricar, vender y comprar ropa. Tiene razón: los principios de la mafia siempre han sido los mismos; allí donde la economía desampara, los gánsteres detectan un negocio y generan un universo paralelo. Para este sociólogo, el caso confirma también el comportamiento del gobierno provincial, que en distintos niveles amparaba y a la vez explotaba financieramente ciertos ramos: desde autopartes robadas hasta estupefacientes. Y habla de un "Estado bifronte", que opera tanto en el plano formal como en el andarivel de la ilegalidad. La idea resulta interesante, pero necesita ser completada con algunos apuntes propios: el peronismo es el movimiento que más ha intervenido en el diseño de la macroeconomía nacional y, de hecho, ha manejado de manera ininterrumpida durante casi treinta años la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, es el máximo responsable de las fallas del sistema económico, y al mismo tiempo, del boom de las mafias que zurcieron sus remiendos bonaerenses. No curó la enfermedad, y en compensación, creó una nueva. De la que se sirve. Incentivó entre las clases postergadas el consumo de marcas de ropa carísima, pero fue incapaz de garantizarles los medios genuinos para alcanzarla. Permitió entonces que se fabricaran marcas truchas al alcance de todos, y les cobró solapadamente coimas a los falsificadores para no sancionarlos. Es cierto que no hubo en todo esto premeditación, pero hubo alevosía: los hechos son como son y la provincia es una inmensa zona liberada.