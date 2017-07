La venganza de los humildes

Para los macristas, la pregunta clave es: ¿está dispuesta la gente a entregar el país a una banda de ladrones mentirosos, o preferiría que quedara en manos de personas honestas que saben cómo funciona el mundo moderno? Para los kirchneristas, es: ¿puede permitirse que una gavilla de ricachones desalmados siga depauperando a los humildes, como a buen seguro sucederá a menos que Cristina logre poner fin al reinado de terror de Mauricio Macri?

Aunque la mayoría contestara como quisiera el Gobierno, sus opiniones importarían menos que las de quienes luchan por sobrevivir en las zonas más fétidas del inmenso conurbano bonaerense. De estos dependerá el desenlace del prolongado torneo electoral que podría determinar el futuro del país.

Con razón o sin ella, casi todos tomarán las elecciones de octubre por un referéndum sobre Cristina. Creen que, si cosecha muchos votos, no sólo se salvará de la cárcel sino que, por un rato tal vez bastante largo, continuará desempeñando un papel preponderante en el gran culebrón político nacional, pero que si consigue menos de lo esperado, no tardará en verse consignada al calabozo de la historia como representante de un pasado vergonzoso.

Si bien aún no se ha producido la explosión devastadora prevista, ello no quiere decir que haya fracasado el operativo retorno ideado por Cristina y sus cortesanos. Dejaron a los macristas una “herencia” socioeconómica tan pesada que no les ha sido posible concretar las muchas reformas que a su entender serían necesarias para que el país se pusiera en marcha; por razones tanto políticas como humanitarias, se han sentido obligados a mantener muy alto el gasto social y aplastante la presión impositiva. Asimismo, la conciencia de que aquí escasean empresas internacionalmente competitivas los ha hecho demorar el eventual desmantelamiento de barreras proteccionistas erigidas por gobiernos anteriores. En cuanto a la “lucha contra la inflación”, aquel flagelo que desde mediados del siglo pasado debilita al país, hasta ahora los resultados de los esfuerzos de Federico Sturzenegger por frenarla han sido decepcionantes; estamos atravesando otro año electoral en el que ser acusado de estar resuelto a aplicar un ajuste podría tener consecuencias nefastas para el oficialismo de turno.