Campaña violenta: lo que parece y lo que es

Parece una contradicción, pero no lo es. En paralelo a la detección mediática y del círculo rojo respecto a la “duranbarbización” de Cristina, el prólogo de la campaña electoral trasunta un incipiente vaho de violencia. Excede lo verbal, aunque se retroalimentan.

La marcha y el corte de la totalidad de la porteña Avenida 9 de Julio del miércoles 28, protagonizado por agrupaciones aparentemente más preparadas para el choque que para una genuina demanda social, expuso el tono de lo que hay y, sobre todo, de lo que puede crecer como método. Bajo el amplio paraguas de la criminalización o represión de la protesta a veces se guarecen actos virulentos per se.

En nombre de las violentas experiencias vividas en dictadura y en democracia (el 2001 no está tan lejos), y de las que el propio Estado ha sido uno de los protagonistas clave, convendría no caer en el argumento fácil de la mano dura, al que son tan afectos ciertos sectores y no pocos supuestos comunicadores televisivos. Ni tampoco azuzar fantasmas pour la gallerie, como parte del mismo negocio. El del miedo.