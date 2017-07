"Nosotros dejamos 2,4 millones de argentinos en la pobreza”

En una suerte de autocrítica, el exsecretario de Comercio del Interior afirmó que la administración anterior dejó "2,4 millones de argentinos en la pobreza".

Cuando le preguntaron si sentía "responsable" por las cifras de pobreza, Moreno remarcó: "No hay duda. No soy parte porque ya no soy pobre (sic), pero soy responsable, no hay ninguna duda".