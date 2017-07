Macri busca un atajo para despegar después de octubre

Las elecciones de Octubre tienen sobre la administración de Macri un efecto anestésico que contra lo que proclama el kirchnerismo, está moderando hasta la exasperación -de Macri- las reformas que el presidente entiende hay que implementar para que la Argentina pase de la fase de promesa a realidad.

"Macri está fastidioso y protesta en las reuniones: `Yo quiero gobernar, vamos a meterle'", reconoció a LPO una fuente con acceso a las infinitas rondas de coordinación que la actual administración instrumentó para empujar el Gobierno y que también empiezan a estar en revisión. "Son unas 20 horas semanales, las que se pasa un ministro en reuniones de coordinación", reconocieron a LPO.

"Macri participa en gran parte de ellas y el cuerpo ya le está pasando la factura, no podemos seguir con 23 ministerios", agregó la fuente. Otro funcionario aborda el debate desde otro lugar: "El problema de gobernar no es tanto la cantidad de ministerios, si no como logras que la línea política perfore la burocracia, nosotros en muchas áreas todavía no lo conseguimos".