Cristina, entre el genio y la banquina

La ex presidenta instrumentó un confinamiento de su rival,

Cristina sorprendió a los que querían ser sorprendidos. La ex presidenta suele ser muy predecible en sus decisiones de poder y acaso el abuso -de mal gusto- de los "análisis" pretendidamente psiquiátricos de sus acciones, llevan a perderse la esencia: Se trata de una política profesional que permanece en el juego hace décadas.

No se sobrevive en el más impiadoso de los mundos haciendo "locuras", se sobrevive haciendo política. En ese sentido su decisión de disputar la candidatura a senadora -largamente anticipada por LPO- era la movida lógica para un dirigente que pretende seguir ostentando esa condición. ¿Cómo rechazar la posibilidad de participar en la pelea electoral más vibrante que tendrá el país este año, si encima las encuestas le son favorables? ¿Qué no tiene el triunfo asegurado? ¿Cuándo existió algo seguro en la política? De lo que se trata es de pelear poder y Cristina algo de eso conoce.

Todavía faltan elementos para poder evaluar con certeza si la decisión de regalarle el PJ a su ex ministro fue una genialidad o un error descomunal, pero no se puede desconocer la audacia y seguridad que transunta la movida, cuya complejidad ofrece una ventana muy interesante a la manera en que piensa la política la ex presidenta. Se equivoca y acierta en magnitudes que por momentos la dejan fuera de escala.