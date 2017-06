ENTREVISTAS / JULIO COBOS

"Cambiemos tiene que sumar a todos,

Julio Cobos es una de los dirigentes radicales que no se preocupa en ocultar su hondo malestar con algunas actitudes del macrismo para con sus socios políticos. Al punto, que no sólo le reprocha a la Casa Rosada haberle cerrado a Martín Lousteau la posibilidad de participar de una interna de Cambiemos en la Ciudad para dirimir candidaturas, sino que también asegura que de consultar a sus aliados, el Gobierno evitaría cometer "errores" groseros como haber dado de baja unas 70.000 pensiones por discapacidad generando un nuevo embrollo político y mediático que dio pie a la oposición para seguir promoviendo la supuesta insensibilidad de Mauricio Macri en los temas sociales.

-No queremos generosidad, queremos que en cada distrito se conforme Cambiemos y que participen los que quieren participar. Es lo más lógico. En las primarias, participativas, la ciudadanía termina definiendo más que cada partido, y por ahí se presentan dirigentes que tienen llegada social y no tienen estructura partidaria. Esto fue lo que consolidó, en muchos casos, el triunfo en Mendoza de muchas intendencias que antes estaban muy acorraladas por dirigentes eternos y que no tenían llegada social. Me parece que sería un gran error que se digiten candidatos en las listas.

-Lo de la Corte en su momento (por los nombramientos de los jueces), el tema de las tarifas, ahora este tema de las pensiones por discapacidad... Este tema es muy grave, porque primero hay que cuidar las formas, porque si vos detectás errores, vos anunciás primero "hemos detectado tales cosas, vamos a hacer tal y si llegamos a cometer algún error, lo subsanaremos inmediatamente". Pero acá, la noticia es que se quitaron las pensiones a gente por una supuesta incompatibilidad: una madre que tiene siete hijos, que tiene derecho a una pensión, y si tiene un hijo discapacitado no tiene derecho... Hay que tener sentido común para aplicar las medidas y no aplicarlas así... Son cosas que me parece que no se pondera el impacto social o político que pueda tener. El tema es tan sensible que no admite un error. No nos preocupa si hay más radicales o no en los cargos sino que las políticas que tienen fuerte impacto sean al menos consultadas.