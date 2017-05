“NUNCA FUI DEL PRO, SOY JUSTICIALISTA”

Bettina Romero dijo pertenecer a Salta Nos Une y que ayudó

a Mauricio Macri a “armar” su partido. La relación

Salta – “Nunca fui del PRO. Cuando (Mauricio) Macri me dijo: ‘¿Me ayudás a armar el PRO?’, yo le dije: ‘Con mucho gusto porque creí en su proyecto’ pero yo soy afiliada al Partido Justicialista”, dijo Bettina Romero, directora Regional del NOA del Ministerio de Acción Social de la Nación y expostulante a diputada nacional por Cambiemos.

“Es que ¿sabe lo que pasó? Ganó Macri. No Scioli. No el kirchnerismo”, respondió la entrevistada y agregó que “si hubiera ganado el kirchnerismo, hubiéramos seguido inmersos en esa cosa de amigo-enemigo, de odio, de enfrentamiento, de persecución al que piensa diferente, de no diálogo, donde los gobernadores, los presidentes no dialogaban con nadie”.