Lo que la Corte olvidó en su polémico fallo sobre el "dos por uno"

La decisión del tribunal parece desconocer la primacía de

¿Queda algo por decir acerca del fallo de la Corte Suprema sobre el "dos por uno"? Creo que sí. Y también que en una materia como ésta es siempre saludable mantener abierto el debate de ideas.

Ante todo, deseo recordar el significado mismo de la noción "crímenes de lesa humanidad". El término "lesa" proviene del latín e indica ofensa o agravio.

O sea que se trata de delitos que lastiman a la humanidad en su conjunto. Su primera formulación contemporánea data de la Declaración de las Naciones Unidas de 1942, más específicamente del Estatuto de Londres del Tribunal Militar Internacional (1945) que iba a regir los juicios de Nuremberg. Este tribunal sería competente para castigar los crímenes de guerra, contra la humanidad y contra la paz. Y ello con independencia de que estos crímenes hubieran constituido o no una violación del derecho interno del país donde fueron perpetrados. Como diría años después la Corte Suprema argentina, "la calificación de los delitos contra la humanidad no depende de la voluntad de los Estados (...) sino de los principios del ius cogens del derecho internacional". Aclaro que el ius cogens alude al carácter imperativo de una serie de normas del derecho internacional que aparecen como la encarnación jurídica de la conciencia moral de la comunidad de naciones (Convención de Viena sobre los Tratados, 1969, art. 53).

Pues bien: cuando el Tribunal de Nuremberg, primero, y el de Tokio, después, acordaron fundarse en "principios generales de humanidad" o en la "conciencia pública" o en la "conciencia universal", estaban apelando a nociones propias del derecho natural allí donde una interpretación positivista de las leyes alemanas, por ejemplo, hubiera debido dejar impune el genocidio nazi porque era un delito no tipificado en ellas. El derecho natural postula la existencia de derechos propios de la naturaleza humana que se ubican por encima del derecho positivo y del derecho consuetudinario.

Ya hablaba de ellos Aristóteles hace 2500 años cuando diferenciaba entre la justicia legal o convencional y la justicia natural, con su importante agregado de que los derechos naturales no son inmutables porque tampoco lo es la naturaleza humana. No es éste el lugar para hacer una historia del tema y del distinto tratamiento que recibió en sede religiosa a partir de Santo Tomás y en sede racionalista a partir de los teóricos del contrato social (Hobbes, Locke, Rousseau). Me interesa fijar, en cambio, un punto que es decisivo para mi argumento. Como sugerí más arriba, luego de la Segunda Guerra Mundial los derechos naturales se transmutan en los derechos humanos, que van a ser objeto de una amplia normativa internacional. Alcanza con citar algunas evidencias.