“NUESTRA VOLUNTAD ES CREAR MÁS TRABAJO”

Nacionales - El presidente Mauricio Macri encabezó este lunes, por primera vez en su mandato, una celebración por el Día del Trabajador, organizada por las 62 Organizaciones que conduce el dirigente rural Gerónimo "Momo" Venegas.

El Presidente asistió en el marco de un fuerte operativo de seguridad, acompañado por los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich; Seguridad, Patricia Bullrich; y Trabajo, Jorge Triaca.

El acto empezó puntual, a las 18, con la presencia de Venegas y sus aliados en un escenario. Primero apareció el gremialista, quien festejó el acto: "La verdad que hoy la rompemos. Felicito a esta militancia que no dejó que el peronismo muriera de la mano del kirchnerismo. Fui un perseguido político durante los 10 años del kirchnerismo pero nunca me arrodillé, nunca me achiqué", remarcó.

"No va más el país de la ventajita, el país de la patota, con comportamientos mafiosos; la Argentina es de todos los argentinos y no me voy a bancar a ninguno que nos quiera llevar por delante porque yo estoy acá por ustedes, no para defender a ningún mafioso", concluyó el jefe del Estado.