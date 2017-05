Qué dicen Macri y los dirigentes políticos cuando no hablan

Los maestros de teatro suelen repetir hasta el cansancio que lo importante arriba del escenario no es tanto lo qué se dice sino cómo se dice. Es fácil reconocer a un mal actor en alguien que sólo recita la letra sin que el cuerpo acompañe lo que siente y piensa su personaje para lograr conmover, enojar o divertir a los espectadores. Como si el lenguaje estuviera disociado del movimiento.

Al igual que los actores, los políticos también entrenan para mejorar su oratoria y domar las actitudes corpóreas. Algunos lo hacen con tanto éxito que logran cautivar a multitudes con discursos artificiales, de esos que están vacíos de contenido e ideología, y usando tan solo gestos de estudiada seducción. A la mayoría, en cambio, los traiciona el inconciente y, pese al cinismo prefabricado, el cuerpo no los deja mentir, aunque se lo propongan con precisión minuciosa. Es que el cuerpo habla, tiene memoria, expresa en forma constante nuestras emociones e intenciones profundas. Y lo hace a través de gestos, de posturas, de movimientos que dejan en evidencia engaños o delatan nuestras percepciones sobre la persona que se tiene enfrente. Ese costado del lenguaje que va más allá de la oralidad se conoce con el nombre de "comunicación no verbal" y puede ser analizado a través de la psicología aplicada. La verdad, tarde o temprano, siempre sale a escena.

"Más allá del protocolo, de la elección de la ropa y del cuidado del discurso, la comunicación no verbal rompe con todo y sale en esencia", dice el especialista Alejandro Sangenis, titular de la consultora AS Media Advisory.

Una de sus técnicas, la de "microrreconocimiento" facial -es decir, el estudio de las conexiones entre los estados emocionales y los gestos producidos por los múltiples músculos de la cara- fue creada por el psicólogo de la Universidad de California Paul Ekman y se hizo famosa gracias a la serie de TV estadounidense Lie To Me (Miénteme), un éxito mundial protagonizado por Tim Roth. El trabajo de su personaje, Cal Lightman, es detectar verdades y mentiras para ayudar en investigaciones de crímenes.

Pues bien, no estaría nada mal que los ciudadanos supiéramos utilizar la técnica e interpretar el lenguaje corporal de los políticos para impedir desastres electorales. ¿Cómo detectar cuando un candidato está simulando, aún cuando su discurso sea pronunciado con elocuencia y buenas frases?

Los expertos aceptaron repasar antelos tics y gestos más comunes del presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal, la ex jefa de Estado Cristina Kirchner, el ex mandatario bonaerense Daniel Scioli y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Se trata de aquellas expresiones utilizadas como recurso frecuente, que suelen dejarlos en evidencia o demostrar su inseguridad corporal.

Como todo mortal, hay momentos en que el cuerpo del Presidente no está en sintonía con lo que dice su relato.

"Macri tiene un gesto que suele repetir ante preguntas puntuales e incisivas y que es el de apretar lo labios. Eso significa que no puede o no quiere responder. Al gesticularlo, está demostrando que se está guardando algo", remarca Sola.

También es común en el jefe de Estado desviar la vista cuando un periodista lo está interrogando. "Cuando no mira a su interlocutor significa que sólo quiere hablar de lo que a él le interesa y por eso corta la mirada", dice Sola.

El experto remarca que Macri no suele tener gestos sumisos. "Es un hombre que está acostumbrado a manejarse con el poder. Y cuando se enoja, baja la cabeza y utiliza la frente a modo de paragolpe, mostrando más los ojos. Es una actitud dominante", remarca.

No es casual que, a quince meses de haber asumido el sillón de una provincia caliente, la gobernadora bonaerense mantenga una imagen positiva superior al 55%. Es que según ambos especialistas, Vidal es una de las pocas políticas que mejor manejan la seguridad corporal.

No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de la agresividad que emana la ex presidenta. Tanto Sola como Sangenis hablan de gestos desmesurados y retorcidos como la jactancia, la altanería o la soberbia, algo habitual en su lenguaje corporal. Pero ambos también rescatan sus buenas condiciones para la oratoria. "Era una excelente oradora pero siempre lo hacía con gestos de arrogancia, levantando la cara y mostrando el mentón", dice Sangenis.

Sola destaca las variantes en el tono de la voz, como levantarla por momentos para remarcar su poder. En tanto, su recurrente afición por tocarse el pelo no es otra cosa que pura coquetería femenina, dicen ambos expertos.

El ex candidato presidencial, golpeado ahora por los escándalos de su vida privada que le enchastraron su carrera electoral, es el personaje más rico para interpretar. Podría decirse que los expertos se hacen un festín.

Según Sola, hay varias cosas para prestar atención. "Cuando afirma algo, es común ver a Scioli mover la cabeza en un gesto de negación. Cuando el gesto es incongruente a la palabra es probable que la persona no pueda o no quiera decir lo que está pensando realmente. O que esté mintiendo", afirma.

Es probable que no haya un ejemplo tan rotundo en estos días de incongruencia entre el lenguaje y el cuerpo como el de Scioli. Su ex novia, la modelo Gisela Berger, afirmó luego que el ex motonauta le pidió que abortara, armando un escándalo monumental.