PROFUNDIDADES

Así las cosas, tomé muchas notas de la longitud, ancho y curvatura en que son presentadas las briznas de hierba, así como parámetros generales, por ejemplo hacia dónde suele inclinarse el césped, o la forma de los propios campos y sus vallados, contra todo pronóstico casi todos polígonos irregulares. Y fue en ese recorrido cinematográfico en el que me percaté de que el personaje de Miss Marple, lejos de hacerse mayor, rejuvenece. Observen si no la secuencia de sus caracterizaciones en pantalla a lo largo de los años. ¿No es asombroso cómo el tiempo conduce al rostro de Miss Marple hacia atrás en el tiempo? A medida que el crono pasa y en eso que abusivamente llamamos “vida real” todo se destruye y envejece, en la ficción ella se va haciendo más y más joven. Veo perfectamente haciendo hoy de Miss Marple a mujeres jóvenes como Meryl Streep o Kate Winslet , y dentro de muy pocos años a otras aún más jóvenes como Nicole Kidman o Catherine Zeta Jones. O a mí mismo, hoy, haciendo de anciano Hércules Poirot. Naturalmente, la irreductible conclusión a la que me lleva todo esto es que habrá un día en que Miss Marple sea físicamente contemporánea a una joven de, pongamos, entre 30 y 40 años de edad. Dicho de otro modo: aún siendo dos cosas totalmente distintas, y como si de dos organismos vivos se tratara, la ficción va al encuentro de la realidad en la misma medida en que la realidad va al encuentro de la ficción, al punto de que en cada instante son indistinguibles. Y ahí radica la relatividad no sólo de la ficción, sino, lo que me parece mucho más interesante, de la realidad.