Macri / De correr a los cartoneros a fomentar el empleo de la economía popular

Hubo una época, ahora incómoda, en la que a Mauricio Macri se le endurecía el gesto al hablar de los cartoneros. Corría el año 2002 y el entonces candidato a jefe de Gobierno porteño renegaba por el "descontrol absoluto del cirujeo" en la Ciudad, que administraba entonces Aníbal Ibarra. "Hay crisis en el manejo final de los residuos y formar cooperativas no resuelve nada", decía.

"Éste es un negocio millonario y los cartoneros tienen una actitud delictiva porque se roban la basura. Además, no pagan impuestos y la tarea que realizan es inhumana", se quejaba sin ponerse colorado.

Pasaron quince años y los cartoneros no desaparecieron. Pese a la sanción de la ley de emergencia social en 2011 y el reconocimiento que logró la economía popular -en el que los cartoneros se mueven junto a otros actores de alta vulnerabilidad social para ganarse su propio sustento- el gobierno nacional y popular de los Kirchner no pudo evitar que el trabajo informal desarrollado al calor asfixiante de los ‘90 persista en la Argentina. Ese sector, que combina trabajo inestable y de baja remuneración con un plan social, representaba hasta 2016 al 18% de la población económicamente activa, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Entre 2010 y 2016, la proporción de subempleos inestables pasó de 9,7% a 18% de ese segmento de la población. Y es probable que la cifra haya crecido en los últimos meses dado que el mundo de las changas es el primer afectado por la inflación y la caída del consumo.

Macri, en tanto, aprendió en todo ese tiempo qué decir y qué no en campaña, y también modificó su visión -con más resignación que entusiasmo- sobre el papel de las organizaciones sociales y la economía popular. A contramano de sus antiguos principios, y ya en Balcarce 50, el macrismo subió en más de un millón a los beneficiados por la Asignación Universal por Hijo (AUH), y cuenta este año con un monto presupuestado de más de $ 25.000 millones para todos los planes. Pero puertas adentro se asume que ese modelo está agotado y que la política social debe pasar por el empleo.

En esa línea, concientes de que este segmento de la población no calificado seguirá teniendo dificultades para encontrar un trabajo formal aun cuando llegue la prometida y demorada reactivación económica, el Gobierno trabaja en una iniciativa que busca pasar del asistencialismo al empleo. Se trata del Proyecto Empalme, que propone a las empresas privadas contratar a beneficiarios de un plan social, a cambio de obtener un subsidio que ayude a pagar el salario. Un ejemplo concreto: si el sueldo es de $ 12.000, el Gobierno mantendrá los $ 4000 del programa social y la empresa pondrá $ 8000.

No es todo. A la espera de la implementación del salario social complementario, como estipula esa norma, el Ministerio de Trabajo también lanzará de manera transitoria un programa para complementar con $ 4000 el salario de los trabajadores de la economía popular que no son beneficiados por un plan social. El objetivo es que con esta suma y lo que obtienen por su trabajo informal se acerquen al salario mínimo vital y móvil, que ronda los $ 8060.

"El Proyecto Empalme es una política de empleo, que muchas veces sirve también para luchar contra el trabajo en negro. En ese sentido, es positivo. Pero no sirve para generar puestos de trabajo por sí misma", explica Eduardo Donza, investigador de la UCA.

Lo mismo -dice- sucede con la ley de emergencia social, "buena para transferir y asegurar recursos". "En primera instancia son normas positivas porque mejoran la calidad de trabajo de esa persona. Aunque sigan haciendo la misma actividad, pueden hacerla de manera más digna. Pero tenemos que tomar conciencia de que, tanto para el mercado del trabajo como para el tema de la pobreza e indigencia, lo que tiene que cambiar es la estructura productiva en la Argentina", remarca. Según el especialista, lo que falta en la Argentina son políticas de Estado, esto es, políticas que sean sustentables en el tiempo. "No se trata de cambiar un modelo económico de cierta ideología. El problema es más serio, porque el gobierno anterior -supuestamente distributivo- tampoco lo pudo solucionar y terminó su gestión con un 29% de pobreza. Tiene que haber un acuerdo de todos los actores sociales, los empresarios, los formadores de precio, los sindicatos, las organizaciones de base para sentar a los sectores que quedan afuera de la parte formal, y los diferentes representantes de la sociedad civil. Tienen que ser acuerdos que trasciendan a un gobierno. Si no, tendremos pequeños éxitos en el corto plazo que no se podrán sostener", advierte Donza.