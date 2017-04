EL CICLÓN CARRIÓ / Tajos en vez de grieta

La flamante candidata oficialista en Capital desnuda como nadie las contradicciones del espacio y de sus líderes,

Menos mal que la salud personal no le ofrece garantías. Y además la limita, según ella. Si estuviese entera y pudiese disponer de energía plena, más tremendos y ardientes serían el barullo político, los disturbios institucionales y las riñas propias que genera Elisa Carrió , quien en dos apariciones televisivas –en 48 horas y siempre ante las mismas cámaras ad hoc– multiplicó menos la melopea contra los opositores y ajenos que el lijado a la autoridad de Mauricio Macri . Un tajo o varios, más que una grieta al Gobierno.

Ella insiste, sin embargo, en que. A pesar, inclusive, de que la gobernadora se la sacó de encima en la provincia de Buenos Aires con indisimulable disgusto (harta de que esos ataques le demoren una decisión ya resuelta y no por sus denuncias: el desplazamiento del jefe policial Bressi y de una docena de comisarios) por la pertinaz ofensiva contra dos de sus ministros, uno más querido que el otro (Ritondo y Ferrari).

También el Presidente, por los tajos que Carrió le aplica a su administración, salió a cuestionarle en defensa propia, de nuevo, las escaramuzas que mantiene con el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti . No es al único que arropó en público. Como es más vasco que italiano por lo obstinado,. Parientes como Jorge Macri, tildado por oscuros favores; a su vice Michetti, que terció a favor de Lorenzetti luego de que la Justicia la desafectara de una causa por presunta corrupción (con quien más de una vez ha tomado mate y, en su repertorio de Barrio Norte, lo considera “un señor bien”); a ministros (Patricia Bullrich, Germán Garavano); funcionarios (la cúpula de Inteligencia, Arribas y Majdalani) y amigos del corazón y el bolsillo, Daniel Angelici por ejemplo, observado como mafioso por el juego, ser operador subterráneo en Tribunales y capanga en la trama del fútbol organizado en la que ni Marcelo Tinelli puede pernoctar (a propósito, invocó estrés para retirarse de la AFA, pero a sus colaboradores los despidieron sin esa excusa). También el mandatario cubrió a Nicolás Caputo , ese ofendido hermano millonario con negocios por doquier. Y parapetó socios influyentes como el radical Ernesto Sanz o asesores del alma como Jaime Duran Barba, al que en el deleite del desprecio e inquina oligárquicos, Carrió lo supone vulgar porque se tiñe el cabello, como si esa inclinación estética fuera exclusiva de las mujeres.

Carrió se bajó de la Provincia –lugar donde mora– no sólo porque “María Eugenia no me quiere”. Lo aconsejan números e informes de las encuestas provistos por Duran Barba:, riesgo de derrota ante una eventual Cristina que hoy conserva un envidiable volumen de adhesiones, sobre todo en la clave tercera sección electoral, otra provincia dentro de la Provincia. Para el oficialismo, perder en ese distrito con Carrió al frente sería una triple caída: sucumbe la candidata, la gobernadora y el Presidente. En cambio, con aspirantes menos controversiales –si les tocara ser vencidos–, el fracaso sería de baja intensidad, de recuperación posterior como cualquier episodio electoral de medio término. Se podrá teñir Duran Barba, pero nunca van a descalificarlo por falta de previsión.