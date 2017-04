CRUZADA OFICIAL / Ganar para cambiar

Hay segundo tiempo, la vida por delante. Como dirían en España. Y, exista o no un Plan B, se rezaga cualquier cambio económico para esa etapa final: la que comienza después de las elecciones. Se impuso este criterio dentro del Gobierno: la prioridad es la victoria del domingo 22 de octubre, una consolidación del poder macrista en todo el país, hasta supremacía de marca dentro del propio Cambiemos a través del PRO. Aspiración única, cruzada oficial.

Aun cuando el resultado general difícilmente altere las condiciones legislativas o la cantidad de bancas en las dos cámaras, mayorías o minorías. Pero el oficialismo entiende que no se trata de una anécdota electoral. Ha elevado el torneo de medio término electoral –y lo dice– a una ramplona cuestión de vida o muerte, de agonía o éxtasis. Ni siquiera pensaba igual María Eugenia Vidal hace pocos meses, cuando expuso su discrepancia en público por convertir en tragedia una pugna de medio término de imprecisa medición. ¿Acaso no perdieron Néstor con De Narváez o Cristina con Massa, y renacieron ambos mandatarios sin dificultades? ¿No ganó Cafiero un día y de jefe pasó a subalterno en la general con Menem? Hoy, claro, la gobernadora no reitera esa idea sensata,, endosar innominados para ser dos años después de nuevo gobernadora. En fin, demasiado esfuerzo.