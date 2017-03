REGRESO / La gran Duhalde

Encaje antiguo: vuelve Duhalde. Un síntoma de la crisis, tal vez. Luego de deambular errático durante años, sin lugar en la política y con revisiones técnicas en su madeja cerebral, jubilado y con tiempo, el ex presidente afinó relaciones con el macrismo al extremo de que el Gobierno se convenció de ubicarlo como secretario general de la Unasur en lugar de su inicial pretensión, José Octavio Bordón (al que otros Estados rechazaron porque no había sido mandatario ni canciller y al cargo le reservan esa privilegiada categoría previa).

Consintió Duhalde en principio, también otros gobiernos, empujó Luis Juez desde Ecuador, estimuló el canciller en las sombras Fulvio Pompeo y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se pegó en la frente diciendo: ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? (recordar que se sentaron juntos para escuchar el último discurso de Macri en el Congreso). Se acercó entonces Malcorra con la propuesta y, entonces, Duhalde desistió de suceder al colombiano Ernesto Samper bajo el argumento de que debía, aún, realizar tareas en el país. Nadie se ofendió.

Para salir de ese encierro del Gobierno, elabora contratos y alquileres, Duhalde ya había hecho su sugerencia: desdoblar los comicios (una fecha para cargos municipales, otra para los nacionales), convencido de que los intendentes se esforzarán para conservar su poder en una primera vuelta y, en la segunda, desligarse de acompañar jefaturas que no comparten aunque sean del mismo partido. Hubo un primer rechazo plano a esa iniciativa, pero ahora entró en estudio: lo que va de un mes a otro, según el vaivén de los sondeos de opinión.Por un lado, teje con el sindicalismo un proyecto para trasladar los restos de Evita a San Vicente, a un mausoleo compartido con lo que queda del General Perón. Hasta hay un proyecto de ley al respecto (lo escribió Eduardo De Lázzari, ex titular de la Suprema Corte bonaerense) para evitar complicaciones legales invocadas por familiares de la Abanderada. Junta adhesiones, recorre la Provincia y el país con esa excusa, reparte diplomas a quienes participan de sus encuentros, sólo tiene reparos de los gremialistas. Según Duhalde, el traslado debe ser a pulso, lo que motiva cierta reticencia de su audiencia: “¿A pulso?, no. Hace tanto que dejamos de trabajar”. ‏

Lo que motiva más a Duhalde, no obstante, es otro movimiento:(si se salvan o no litigios jurídicos con actas truchas, algún hombre de Macri y hasta un nuevo interventor). Quiere internas y elecciones para llegar al cargo, ser de nuevo un referente y supone contar con De la Sota, la aquiescencia de Gioja y hasta la no intromisión de Cristina, quien ha confesado en tardío reconocimiento: Duhalde no es mala persona. Para Ella, como se sabe, antes era Al Capone. Aunque nunca rechazó el regalo de Capone. Ya se ha visto Duhalde hasta con Guillermo Moreno, se encerró tres horas con Daniel Scioli –luego se descubrió que no hablaban reservadamente sino que jugaban al ajedrez–, llama a todo el mundo a su oficina de San Telmo, le va a pedir a Sergio Massa que no se presente este año a las elecciones y conserva, obviamente, el teléfono rojo con el Gobierno, sin tener que pagar la cuenta. Como antes que lo auspiciaran de representante en la Unasur. Volver a vivir.