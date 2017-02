Zaffaroni sobre Milani: “El casting a veces falla”

El exjuez de la Corte también se refirió a Milagro Sala de quién dijo que no robó sino que “pudo haber sido

desprolija”.

Nacionales - El exjuez de la Corte Suprema de Justicia, y actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni , se refirió este viernes a la detención del teniente general (r) César Milani y admitió que "pudo ser un error la designación de alguien que estaba denunciado, u objetado".

"El casting a veces falla, no hay nada que hacerle", dijo Zaffaroni en declaraciones a la emisora La Once Diez y consideró que "pudo ser un error la designación de alguien que estaba denunciado, u objetado", concedió.

"No me olvido de que Milani era subteniente en ese momento. Llama poderosamente la atención que avancen con Milani cuando están tratando de retroceder con el resto, y una cortina de humo no viene mal", dijo el ex magistrado.