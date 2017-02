CGT pide no “partidizar” la marcha del 7 de marzo

Lo hizo luego de la convocatoria efectuada por la expresidenta Cristina Kirchner a acompañar a la central obrera.





La CGT no quiere "partidizar" la marcha del 7 de marzo.

Nacionales - "Nosotros no queremos partidizar bajo ningún punto de vista la marcha". El diputado nacional Héctor Daer, integrante del triunvirato que encabeza la CGT unificada, se refirió así a la convocatoria que hizo la expresidenta Cristina Kirchner de que "todos y todas tienen que marchar junto a los trabajadores" el próximo 7 de marzo.

"[Me es] indiferente [lo que dijo Cristina Kirchner]. Nosotros no queremos partidizar bajo ningún punto de visto la marcha. No va a haber ningún aprovechamiento político. No hay que desvirtuar lo que sucede, las consignas y el planteo que tiene la movilización para llevarlo a ningún molino de tinte partidario", dijo Daer.





En diálogo con radio La Red, Daer agregó: "Todos los que quieran venir a la marcha pueden venir, serán bienvenidos". También sostuvo que "es una marcha de la Confederación General del Trabajo y es una expresión plural".





"Si bien pedimos una rectificación de las políticas de gobierno, no queremos vincularlo a cuestiones partidarias", insistió.





Las palabras de Daer fueron pronunciadas poco después de que la ex presidenta Cristina Kirchner recurriera a su cuenta de Twitter para pedirles a "todos y todas" que "hagan que el Gobierno vea al pueblo" y "marchen junto a los trabajadores y trabajadoras" en la movilización convocada por la CGT para el 7 de marzo próximo, el mismo día en que ella deberá presentarse ante el juez Claudio Bonadio por la causa Los Sauces.





Cristina confirmó que concurrirá "como siempre, a la citación de Bonadio", pero desestimó una movilización en su apoyo. "Poner la energía y las ganas en Comodoro Py, por una convocatoria más de Bonadio, no vale la pena", escribió. "El 7 de marzo tienen que marchar todos y todas, pero junto a los trabajadores. La gente está muy mal. No llega a fin de mes", escribió la ex mandataria.





Daer también criticó al Gobierno. Dijo que "está matando la esperanza", aunque consideró una "pavada" que se vincule la movilización de la CGT con un intento de "desestabilizar" a la administración de Mauricio Macri.





"Nunca hubo luna de miel [con el Gobierno] porque nunca nos casamos. No somos parte de este proyecto ni coincidimos, pero somos respetuosos de la democracia y de lo que votó la mayoría de los ciudadanos. No somos nosotros quienes matamos la esperanza. El compromiso que se había asumido no lo están cumpliendo", planteó el diputado y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina.





A principios de febrero, en su primera reunión formal del año, la CGT llamó a un paro general para la segunda quincena de marzo y convocó a movilizarse el 7 de marzo al Ministerio de Producción.





"Ya no hay tiempo para el diálogo", había dicho Daer entonces. "Hubo mucho compromiso, pero no asumieron ninguno. Empresarios y el Gobierno están jugando en conjunto y eso va en contra de los trabajadores", había explicado el líder del gremio de Sanidad.





Los puntos que guiarán la movilización del 7 de marzo son: el rechazo a los despidos y las suspensiones, en defensa de las "paritarias libres" y los convenios colectivos de trabajo y el "aumento indiscriminado de tarifas".





La convocatoria de Cristina Kirchner





La expresidenta Cristina Kirchner recurrió nuevamente a su cuenta de Twitter para transmitirles a sus seguidores un mensaje: pidió a "todos y todas" que "hagan que el Gobierno vea al pueblo" e instó a que "marchen junto a los trabajadores y trabajadoras" en la movilización convocada por la CGT para el 7 de marzo próximo, día en que ella deberá presentarse ante el juez Claudio Bonadio por la causa Los Sauces.





Cristina confirmó que concurrirá "como siempre, a la citación de Bonadio", pero desestimó una movilización en su apoyo. "Poner la energía y las ganas en Comodoro Py, por una convocatoria más de Bonadio, no vale la pena", escribió.





"Hace unas semanas que mucha gente viene y me dice: «El 7 vamos a Comodoro Py». Especialmente en estos últimos días, por mi cumpleaños y el de Néstor, tantos y tantas se han acercado con el afecto de siempre y esa misma idea fija. Ayer, la entrañable Hebe [de Bonafini], convocando a movilizar con un video. Miren, el 7 de marzo tienen que marchar todos y todas, pero junto a los trabajadores", sostuvo.





"La gente está muy mal. No llega a fin de mes. Siguen despidiendo obreros y cerrando fábricas. Las facturas que llegan de luz, de agua y de gas se están tornando impagables para muchos compatriotas. Cocheras, peajes, expensas, colegios, prepagas, transporte público, precios imposibles en el súper azotan los bolsillos de los argentinos", enumeró. "Poner la energía y las ganas en Comodoro Py, por una convocatoria más de [Claudio] Bonadío, no vale la pena", planteó.





"Es muy grave lo que le está pasando al pueblo argentino. Yo concurriré, como siempre, a la citación de Bonadio, a quien por los servicios prestados le cerraron los pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura -es el juez más cuestionado-. Quiero darles las gracias por todas las muestras de preocupación, apoyo y afecto, pero en serio, no caigamos en la trampa. El 7 [de marzo], yo lo veo a Bonadio, pero por favor, ustedes hagan que el Gobierno vea al Pueblo. Marchen junto a los trabajadores y trabajadoras", exhortó.





La ex mandataria finalizó la seguidilla de 12 tuits con la frase "los quiero mucho" acompañada por un emoji de corazón.





