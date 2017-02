LA PELEA BONAERENSE / Campo de batalla

Por una perezosa complicidad, se acepta que en octubre habrá un cambio de era, un nuevo ciclo. En política, claro. Lo imagina una parte desflecada del último cristinismo como profecía de su regreso populista y, también, el oficialismo Cambiemos como bisagra de su permanencia en el poder. Más que un deseo, una voluble necesidad. Para ellos, claro.

Para los interesados, esos comicios venideros son el fin del mundo, está marcado en su agenda como el Armagedón del Calendario Maya que no se cumplió en 2012 o como el Apocalipsis del año 1000 que provocó un tendal de suicidios no contabilizados: se advertirá con estos ejemplos, entonces, la relación entre el subdesarrollo y el pensamiento común de la política.