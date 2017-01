ENTREVISTAS / GABRIEL MICHI

"Que Prellezo esté libre es vergonzoso y

Tomó 20 años pero, finalmente, Gabriel Michi publicó Cabezas, un periodista, un crimen, un país. Se trata de un homenaje a su compañero y amigo, José Luis Cabezas, quien el 25 de enero de 1997 fue asesinado por ponerle rostro al empresario más buscado de entonces: Alfredo Yabrán. A lo largo de casi de 500 páginas, Michi no deja aspectos sin abordar.

-Creo que en gran parte fue por los impulsos que dio el periodismo, acompañado por la sociedad, en un momento donde no existían grietas y la sociedad apoyaba al periodismo con mucha fuerza. Y los periodistas, más allá de su ideología, lo tomaron como una bandera propia. Además, porque así como en un momento Menem eligió a Yabrán y no a Cavallo (N de R: el exministro había señalado al empresario postal como jefe de una mafia), en el medio del caso Cabezas, teniendo la disyuntiva entre Yabrán y Duhalde, también lo eligió. Eso hizo que Duhalde sintiera que el mensaje era para él. Creo que esa guerra política entre Menem y Duhalde terminó coadyuvando a esclarecer el caso.

-Descarto esto por la cantidad de gente que participó, la planificación, cómo fue el hecho y que llevaran combustible al lugar del crimen. Si hubiese sido un intento de amedrentar, lo hubiesen amenazado con un arma y alcanzaba. Claramente, fue planificado como un crimen y como un mensaje mafioso. A nosotros, en particular, diciéndonos "no se metan más con Yabrán ni con la policía"; al periodismo, diciéndole "hay poderes ocultos y no pueden ser revelados". Y creo que también a la sociedad, porque fue decir que nadie estaba seguro con la operatoria de estas mafias. También hay lecturas políticas: Duhalde lo sintió como un mensaje hacia él, dijo que le habían "tirado un muerto". Y los dueños históricos de Pinamar, las familias Shaw-Bunge, entienden que fue un mensaje para ellos, porque Yabrán les había hecho una oferta para comprarles tierras vírgenes y se negaron porque, por lo que valía ocho, les ofrecía uno. Ellos tienen la hipótesis de que una forma de obligar a vender más barato era generando inseguridad con un hecho como éste.

-Primero, porque toda su vida estuvo rodeada de mentiras. Negó empresas que luego se demostró que eran suyas, jugaba con esa cuestión del "hombre invisible", decía: "ni siquiera los servicios de inteligencia tienen una foto mía". Entonces, creo que la gente dijo: "un tipo como él no se suicida; mintió toda su vida, ¿por qué no va a mentir ahora?; tiene todos los instrumentos para escaparse". Porque tenía aviones, pista de aterrizaje para salir del país sin dejar registro. Creo que todo eso ayudó al mito colectivo, sumado a que la justicia de Entre Ríos investigó mal el suicidio: desapareció un teléfono satelital que era clave para saber quiénes fueron las últimas personas que hablaron con él. Y se creó el mito de que nadie había visto el cuerpo y que la cara estaba totalmente deformada, y no es así. Al cuerpo lo vieron casi 70 personas. Yo vi el expediente y el rostro no está desfigurado, está como hundido. Vi los estudios de ADN, los dactiloscópicos, las pruebas dentales; investigué los movimientos posteriores de la familia y todo me hace pensar que se suicidó. El mito tiene que ver también con una mirada conspirativa que tiene la sociedad cuando el poder es tan oscuro.