ANUNCIAN QUE EL DIPUTADO ADRIÁN RAVIER SERÁ EL NUEVO VOCERO PRESIDENCIAL

La información la dio a conocer el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras reunirse con el presidente Javier Milei

en la Quinta de Olivos

Adrián Ravier y Milei

Nacionales - El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió con el presidente Javier Milei este viernes en la Quinta Presidencial de Olivos para conversar sobre temas de gestión y definieron que el diputado Adrián Ravier tome el lugar de la vocería presidencial.

El legislador es economista y presidente de La Libertad Avanza en La Pampa: “Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, anunció el ministro en redes al término del encuentro.

El desayuno comenzó cerca de las 10 de la mañana y no fue programada por algo especial sino que se enmarca dentro de las reuniones privadas que suelen tener ambos para repasar temas de gestión. No obstante, en este caso particular la embestida judicial y política contra el ministro atravesó el encuentro.

Si bien el jefe de Estado se mantiene firme en no remover a Adorni de su cargo, con este encuentro coincidieron que el rol de comunicación ya no podía sostenerlo el ministro. El diputado y economista, de bajo perfil, apareció entonces para llenar un espacio que quedó vacío desde que Adorni asumió como jefe de Gabinete.

La salida de la vocería se produce en un momento de alta sensibilidad política para el Gobierno. En las últimas semanas, Adorni quedó en el centro de la escena por la investigación judicial en la que se lo menciona por presunto enriquecimiento ilícito y por la creciente presión de la oposición para que brinde explicaciones en el Congreso.

Adrián Osvaldo Ravier nació en la Ciudad de Buenos Aires, en 1978, y es economista especializado en teoría monetaria, ciclos económicos, finanzas públicas e historia del pensamiento económico. Según información oficial, obtuvo el título de Doctor en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (2009), bajo la dirección de Jesús Huerta de Soto. Además, realizó una Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Más allá de que el encargado de dar el aviso fue Adorni, Ravier tiene terminal directa en las oficinas del estratega Santiago Caputo, donde se celebró el nuevo fichaje para Balcarce 50.

Exdirecor de la academia de formación de la Fundación Faro, el think tank libertario en el que se saben recaudar fondos para la movida oficialista, Ravier -también titular de La Libertad Avanza en La Pampa- tiene la misma línea económica de Milei, a quien sigue desde antes de que fuera presidente.

A diferencia de Adorni, el primer vocero que tuvo el Gobierno, Ravier tiene un perfil menos chocante. “No es altanero, no es soberbio”, se atrevieron a decir otros personajes del oficialismo que vienen fastidiados en las últimas semanas con el rol que tomó el jefe de Gabinete, que pese a sus problemas judiciales y políticos mantiene el rol amparado por el Presidente.

Diputado nacional y economista, Ravier escribió junto a Milei el libro La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek. Dentro del espacio, es una voz autorizada para defender los postulados libertarios, sobre todo en materia económica.

Informe: EC, Ámbito.com, Infobae, LN y Agensur.info