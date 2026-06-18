ADORNI GANA TIEMPO: EL SENADO LE DIO UNA SEMANA DE GRACIA, PERO YA LE PUSO FECHA A LA INTERPELACIÓN

Bullrich maniobró para postergar una semana la sesión,

pero aliados y opositores quieren interpelarlo el 2 de julio

y están cerca de removerlo



Por Pablo Sieira

El oficialismo del Senado logró convencer a los bloques dialogistas de no avanzar esta semana con la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero solo le compró algo más de tiempo al gobierno de Javier Milei para que resuelva la situación del funcionario, dado que el acuerdo al que arribaron las distintas bancadas es interpelarlo el 2 de julio, con la posibilidad de votar su remoción el mismo día.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, reunió al PRO, la UCR y las bancadas provinciales en la amplia oficina que tiene el bloque radical en el segundo piso del Senado. Allí consiguió un acuerdo para que no apoyen el plan de Unión por la Patria de sesionar este jueves y votar un proyecto de moción de censura, es decir, la interpelación de Adorni y la posterior votación para removerlo del cargo y, en cambio, esperen una semana.

Igualmente, el clima de la reunión fue difícil para Bullrich. Según supo iProfesional, el jefe del bloque del PRO, Martín Goerling, fue uno de los que llegó al encuentro con la postura de que la sesión debía realizarse para empezar a resolver de una vez por todas un tema que Milei no soluciona y que traba toda la agenda del Congreso. En la UCR el humor es el mismo.

Y es que los distintos bloques quieren que el escándalo se termine y ya no le dan margen al oficialismo. "Este quilombo de Adorni rompió la lógica de 'no votar con los kukas' que tenían muchos", resumió un operador del peronismo ante iProfesional. En efecto, ya hay una mayoría consolidada para avanzar con la interpelación y la remoción del funcionario.

De allí la urgencia del Gobierno por suspender la sesión que estaba prevista para este jueves. No obstante, Bullrich consiguió solo una semana más de gracia, dado que el acuerdo contempla sesionar el 25 de junio para votar la interpelación, cuya aprobación necesita de 37 votos, que ya estarían asegurados según confiaron en la oposición a iProfesional.

Adorni, con los días contados: la interpelación que prepara el Senado y la posible remoción

Adorni avisó esta misma semana que tenía previsto brindar su informe de gestión el 2 de julio en el Senado. La idea del Gobierno era descomprimir el clima con ese compromiso, pero no funcionó ya que ahora, esa fecha se convirtió en un deadline para su continuidad en el cargo.

"La sesión será el 25. Los bloques de la oposición han sumado proyectos de interpelación y si se aprueba, se llevará a cabo el 2 de julio", explicó Bullrich a la salida de la reunión de Labor Parlamentaria en la que ella y los jefes de bloques dialogistas le comunicaron su acuerdo a la bancada peronista.

De esta forma, el 2 de julio Adorni asistirá al Senado pero, antes de dar su informe de gestión, tendrá que responder a las preguntas incisivas de los senadores sobre su crecimiento patrimonial y la curiosa explicación que dio la semana pasada, sobre el hallazgo de u$s500.000 en criptomonedas, en un pendrive olvidado.

Fuentes parlamentarias consultadas por iProfesional aseguran que ese mismo día el Senado podría votar la remoción de Adorni del cargo , en un hecho inédito desde que se creó la figura del jefe de Gabinete en 1994. En caso de que se apruebe, luego será el turno de la Cámara de Diputados, donde se necesitan 129 votos.

¿Cuántos votos hay en el Senado para interpelar y remover a Adorni?

El proyecto de interpelación que se votará la próxima semana no requiere dictamen de comisión porque, según explicó Bullrich a la prensa acreditada en el Senado, entre ellos iProfesional, se trata de un "artículo operativo" y su aprobación solo necesita de "mayoría absoluta", es decir, la mitad más uno del pleno: 37 votos.

El dato central es que, si las distintas bancadas acuerdan votar el mimo 2 de julio la remoción de Adorni de su cargo, necesitarán la misma mayoría. Un cálculo preliminar hecho por este medio arroja que entre el peronismo/kirchnerismo y los bloques dialoguistas ya no quieren saber nada con el funcionario cuestionado alcanzarían ese número con creces.

El bloque peronista que lideran José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana di Tullio parte de un piso de 25 votos entre los 21 propios, los dos del mandamás santiagueño Gerardo Zamora y los dos de Justicia Social Federal. Sumarían también a los tres de Convicción Federal -el espacio peronista que rompió con el kirchnerismo- y llegarían así a 28.

Pero en el "poroteo" entran los dos santacruceños de Movere y los dos de Provincias Unidas, donde la cordobesa Alejandra Vigo ya pidióla renuncia de Adorni enn conjunto con los demás legisladores del oficialismo provincial de Martín Llaryora y Juan Schiaretti.

Luego están los dos misioneros; la tucumana Beatriz Ávila; la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y la neuquina Julieta Corroza, todos alfiles de los gobernadores Hugo Passalaqcua, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Ignacio Torres y Rolando Figueroa, respectivamente.

Si todos estos sectores deciden apoyar el avance de la moción de censura contra Adorni alcanzarían 38 votos, uno más que el quórum. Pero además, la UCR tiene 10 senadores donde al menos 9 están a favor de la interpelación, según confiaron a iProfesional en el bloque, y también los dos del PRO -les faltará Andrea Cristina, de licencia por maternidad- que ya clarificaron su deseo de que el jefe de Gabinete se aparte del cargo o que Milei lo eche.

Los bloque aliados esperan que Adorni renuncie antes

En rigor, la solución que encontró Bullrich en el Senado es transitoria y forma parte del ultimatum que los distintos bloques dialoguistas le hiciero llegar al Gobierno en las últimas horas. El que lo expresó más claramene fue el senador Goerling, cercano al líder del PRO, Mauricio Macri, al señalar que "si se llega a esa instancia el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción".

Todos los espacios dialoguistas esperan, como blanqueó Goerling, que Milei corra a Adorni de su puesto antes de que se ponga a votacón la propuesta para removerlo del cargo para desactivar el escándalo y, sobre todo, destrabar los debates que el Congreso tiene por delante sobre temas como la reforma electoral o el Súper RIGI.

Algo similar advirtió la senadora salteña Flavia Royón -alineada con el gobernador Gustavo Sáenz- al afirmar que "si la Justicia avanza y lo imputa y lo procesa, Adorni tiene que dar un paso al costado" y "si no lo hace el Presidente, va a intervenir el Congreso". Señal de que los gobernadores que habitualmente "blindan" al oficialismo tampoco quieren moverse mucho para sostener al funcionario más cuestionado de Milei.

El gesto de Adorni y el incómodo momento para el gobierno de Milei

Hasta antes de la reunión en el Senado, en Casa Rosada negaban que Adorni vaya a renunciar. De hecho, el jefe de Gabinete publicó un anuncio de gestión este mismo miércoles, referido a que los profesionales de la salud que egresen de universidades nacionales tendrán la opción de estionar su títlo y matrícula en un único trámite "digital y sin costo".

Lo central no es el contenido del anuncio sino el gesto de Adorni, que lo publicó en momentos en que opositores y aliados le marcan la cancha y le ponen un plazo a su continuidad. El mensaje del jefe de Gabinete con esa publicación fue que sigue en funciones sin cambios.

A su vez, el Gobierno deja trascender que Milei mantiene su respaldo total al jefe de Gabinete y que, como muestra de ello, tiene previsto llevarlo con él a Rosario el próximo sábado para el festejo del Día de la Bandera, al que también asistirán el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

El oficialismo tiene ahora chances de dejar sin quórum la sesión que pidió la oposición en la Cámara de Diputados para el próximo martes, con el fin de emplazar a las comisiones para que inicien el debate de la moción de censura, pero solo porque el tema se activó primero en el Senado.

En cualquier caso, Manuel Adorni parece tener los días contados. Al menos esa es la lectura que hacen los distintos bloques del Senado, que por pedido de Patricia Bullrich le dieron al oficialismo una semana más de gracia, pero ya tienen los votos para avanzar con la interpelación y, posiblemente, también con la remoción. Luego será el turno de Diputados, pero el cerco empieza a cerrarse para el jefe de Gabinete.

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