Apenas un delincuente

Por Carlos Fara (*)

Ese es el título de una notable película argentina de 1949, dirigida por Hugo Fregonese. Se trata de un policial negro sobre un empleado bancario que idea un plan para enriquecerse rápidamente, enfrentando las consecuencias morales y personales. ¿Algún parecido con la realidad? No, no se confundan: el jefe de Gabinete era “apenas un periodista”. Pero esa es otra película.

Hace tres meses que estamos hablando de “Alhorni” y el Gobierno no puede salir del laberinto, aunque tuvo una semana con muy buenas noticias económicas: le mejoraron la calificación, bajó el riesgo país al menor registro desde 2018, las acciones de empresas argentinas subieron “como pedo de buzo” o como cohete SpaceX, la inflación se sigue desacelerando (aunque fue mayor que en mayo de 2025) y sigue acumulando reservas como un campeón. Pero todo eso no le alcanza para festejar que “lo peor ya pasó”.

Hasta acá pagó todos los costos sin mayores beneficios. Ya no importa tanto por qué los hermanos no lo sacan –cuando se está en la cúpula del poder hay demasiados secretos que guardar, los cuales no necesariamente implican delitos, seamos realistas– sino qué tajada sacan de todo esto. Me pongo en los zapatos del Javo y pienso:

1. No me tuercen el brazo (fácilmente);

2. No me entran balas (“estoy hecho de quebracho y algarrobo” decía su admirado Carlos Menem);

3. Muestro que no dejo colgado a los propios así no más (en un gobierno que carece de contención y es impiadoso, no le viene mal como meta mensaje a la tropa que lo tiene que defender en las malas);

4. Si ya toqué el piso de caída en la opinión pública y empiezo a repuntar, se confirma que a la larga “todo pasa” (diría Don Julio).

Más allá de los debates éticos y republicanos, si mintió en el Congreso, si se autoincriminó en un reportaje, al final del camino el cálculo político –sea o no casta– es el mismo: qué costo pago. Si este es el costo y creo que la economía de calle va a mejorar, entonces mala suerte, pero Manuel se irá cuando yo quiera, no cuando los ensobrados quieran. Así reflexionarían, al menos, Menem y Néstor. ¿Otra vez el peronismo en el poder?

Pero claro, en estos noventa días se empezaron a desacomodar otras fichas del tablero. Con los dislates de Alhorni se complicaron las negociaciones en el Congreso para las cosas que realmente importan: entre el Mundial y el lado oscuro de la declaración jurada, ahora nadie quiere ir al recinto para votar cosas con las que, además, no se está de acuerdo. Si no hay mayores novedades, o el experiodista se va haciendo mutis por el foro, las cámaras pueden volver a ordenarse posvacaciones de invierno. El dolor de cabeza mayor es la rebelión en la granja.

Ahora empezó la competencia por quién representa mejor al 23% que votó a Juntos por el Cambio en 2023. Hada Patricia sigue marcando la cancha porque tiene autonomía política, tanto que obligó a su exjefe político a jugar más fuerte el viernes en el cuestionamiento a Alhorni. El calabrés está precalentando para jugar él, no para servirle en bandeja el negocio político a su expupila. Pueden ponerse de acuerdo para volver a juntar en yunta, pero no ahora, cuando hace falta llegar a la mesa de negociación con la mayor cantidad de fichas posibles en la mano. Mientras, el primo Jorge hace su tarea corriendo su agenda a la derecha, de modo que la distancia virtual con los fans del Presidente (y del Hada) sea la menor posible.

Macri canta en la ducha “Yo te avisé y vos no me escuchaste” –no creo que cante temas del Indio Solari– mientras disfruta ser de otra casta: la de la FIFA. ¿Eso alcanza para entrar a jugar “el segundo tiempo”? No por ahora y, lo más importante, él lo sabe. Las canas no vienen solas. Pero debe ser él la gran contraparte para negociar el esquema electoral 2027 y cómo será la segunda parte del partido que se está jugando. Si la Pato le gana la primera curva, tampoco le sirve. Con su ingenioso video de esta semana, ella mostró que su audacia puede ser infinita.

Como ya ha sido dicho hasta el infinito, el Mundial no nubla la vista de los votantes, y este mucho menos dada su menor selectividad. Una inauguración desteñida y un partido poco relevante no ayudaron al “apenas un periodista” a bajarle el volumen a su curiosa declaración. Puras especulaciones de la vieja política que los nuevos no abandonan. En la era de la política exponencial todo es efímero.

Mientras, los defensores de Cristina Libre le hacen dos grandes favores al Gobierno: 1) le facilitan instalar que el gran plebiscito de 2027 sea el futuro vs. el pasado, y 2) las tribus realistas de todos los colores que conversan sobre un frente amplio opositor moderado ven entorpecidas sus hipótesis estratégicas por temor a quedar contaminados sobre si harían o no un indulto. Novedades por ese lado difícilmente haya antes de fin de año.

Las torpezas de Alhorni, que entorpecen el viento a favor que llevaban los libertarios en el Congreso, demoran una definición crucial: ¿habrá o no PASO o algo parecido el año que viene? Como esto no se definirá rápidamente –y la política ya está en agosto– la gran mayoría de los mandatarios provinciales no solo adelantarán sus elecciones como siempre, sino que además las querrán descontaminar de todo el proceso nacional. Por eso crece la posibilidad de que tengamos un Super Mayo, con definiciones políticas prontas. Además, porque las peleas intra-LLA que siguen a full, impiden terminar de definir si las huestes del león darán las peleas locales y cómo. Esta discusión parecía saldada con el resultado de octubre de 2025, pero el contexto cambió radicalmente.

Los mercados están tranquilos y bastante optimistas. No requieren mucha información a los analistas vernáculos sobre las elecciones y confían en que Toto “Messi” Caputo logrará conseguir los fondos para los cuantiosos compromisos del último año y medio de gestión. Los dólares llueven. Pero se viene el Niño que también traerá un exceso de lluvias perjudicial para la única Pampa que siempre nos alimentará: la Pampa Húmeda.

(*) Consultor político

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