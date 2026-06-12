Algunos objetos de una vida

Por Arturo Pérez-Reverte

Unas aventuras de Tintín completas, en primeras y segundas ediciones con lomo de tela. Un busto del santo Malverde, patrón de los narcos de Sinaloa. Un trozo de estuco chamuscado de la biblioteca de Sarajevo. Una carta manuscrita de Patrick O’Brian, autor de la serie de novelas de Jack Aubrey y el doctor Maturin. Una navaja Aitor Commando con muchas historias que contar. Un busto de Homero. Un desnudo de mujer dibujado por un pintor sevillano. Una butaca de la rotonda del hotel Palace. Un revólver Webley colonial británico del siglo XIX. Un catalejo de barco ballenero forrado en piel de cetáceo, regalado por Javier Marías.

Guadalupe que mi hija se compuso del vicio muy feo al que se dedicaba.

Un compás náutico antiguo. Un cartel de cuando la Marcha Verde en el Sáhara con las palabras

Peligro minas

en español y en árabe. Un Kalashnikov AK-47. Un trozo de capitel de una columna romana de Tiro. Una maqueta del navío de línea

San Juan Nepomuceno

y otra del

Santísima Trinidad.

Un cenicero triangular de Cinzano. El casco del piloto del helicóptero de Aduanas Javier Collado. Un barco en una botella. La medalla de Santa Elena concedida al exgranadero de Waterloo Jean Gal y un portarretratos con flores secas recogidas en el campo de batalla. Una escafandra de buzo. Una maqueta de la

Bounty

. Una piedra de la muralla de Adriano. La pistola Browning FN, la pluma Sheaffer y el encendedor de plata Parker Roller Beacon de Lorenzo Falcó. El timón del barco de Paco el Piloto. Una taza del restaurante Munich Recoleta de Buenos Aires. El guante de esgrima de un niño. Una vieja cajetilla de cigarrillos Player’s. Una carta náutica del Mediterráneo del siglo XVIII. Un casco de legionario romano. Una lata de tabaco de pipa Balkan. Un cenicero del hotel Negresco de Niza. Un tricornio de la Guardia Civil. Clavos del navío francés

Neptune

, hundido en Trafalgar. Un librillo de papel Bambú. Una navaja de afeitar con hoja de Solingen. Una botella de whisky Loch Lomond. Una tabla con el retrato del cardenal Richelieu. Un frasco con arena de la playa donde Odiseo conoció a Nausicaa. Un cenicero del hotel Vesuvio de Nápoles. La espada utilizada por Viggo Mortensen en la película

Alatriste

. Un plato de cobre pintado con la lucha entre Menelao y Héctor. Un busto de Voltaire. Un retrato enmarcado de Joseph Conrad. Un casquillo de ametralladora de un avión, que además de ametrallar lanzó napalm. Un cenicero de cristal de la Compañía Trasmediterránea. Un Tintín de tamaño casi natural con Milú y un casco de periodista de la guerra de los Balcanes. Una lata de puritos Panther. La insignia de un oficial marroquí muerto en Mahbes. Una antigua máquina de escribir Underwood y una portátil Olivetti Lettera 32. Un clinómetro náutico de metal. Un pequeño armario con 132 plumas estilográficas. Un telégrafo de órdenes del puente de un barco mercante. Un caballo de tiovivo. Una virgen de Fátima comprada en un anticuario de Lisboa. Una polvera de Maderas de Oriente. Un botijo de barro. Dos

maiale

de plomo. Un autógrafo de Alejandro Dumas. Un mechón de cabello de mujer. Un tablero y un ajedrez con los que jugaron, sucesivamente, Karpov y Kasparov. Una caja de latón del hotel Danieli de Venecia. Una botella de vino Vranac. Una placa de mármol con la inscripción

Civis romanus sum.

Una taza del café Gijón. Una mascarilla mortuoria de Napoleón. Tres cuellos de ánfora romana sacados del mar hace sesenta años. Dos pequeños ídolos de barro nicaragüenses. El casco de un soldado serbio muerto en Vukovar. Un pisapapeles familiar del siglo XIX. Una vitrina con cuchillos árabes y africanos. Una moneda del banco de Etiopía. Una maqueta del

Graf Spee

, una cinta de gorra con el nombre de ese barco y un tornillo de su torre Bruno. Un chapiri del Tercio. Una pistola de duelo del siglo XVIII. El bastón estoque usado por Omero Antonutti en la película

El maestro de esgrima.

Un halcón maltés de porcelana negra. El submarino del profesor Tornasol. Una figura de Sherlock Holmes meditando en una butaca. Un sable de abordaje inglés de 1805. Una máscara de mosaico azteca. Un servilletero de plata con la inscripción

A.P-R. 28-5-60.

Un maniquí de tamaño natural con uniforme del 4º de Húsares. Una pequeña urna de madera de olivo con una piedra de Ítaca en su interior. Un brazalete de hospital con el nombre de una niña recién nacida…

El rinoceronte de peluche Murphy, mascota del equipo de TVE en la primera guerra del Golfo. Una jarra de metal azul para vino retsina griego. Un fragmento de metralla de la guerra del Líbano. Sables de caballería de los siglos XVIII y XIX. Un busto de bronce tamaño natural de Napoleón Bonaparte. Un posavasos del casino de Montecarlo. Un trozo de piedra de la torre de Montaigne. Un portarretratos con una rama de olivo de la cárcel donde murió Sócrates. Un exvoto pintado sobre hojalata agradeciendo a la Virgen de

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