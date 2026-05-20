«ESTAMOS TODOS ESPERANDO LA DECLARACIÓN JURADA DE MANUEL ADORNI»

Victoria Villarruel
Nacionales - La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, visitó el martes la Catedral de la ciudad de Rosario, para participar en una misa en conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de su padre, Eduardo Villarruel, militar veterano de Malvinas que murió en 2020 por complicaciones derivadas del Covid-19.
En esta visita fue abordada por distintos medios periodísticos quienes le preguntaron acerca de la interna vivida en la Libertad Avanza como así también al respecto de la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la investigación que lleva adelante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.
Como respuestas, primero, la vicemandataria se desmarcó de las disputas partidarias. “Yo no participo de ninguna pelea, desarrollo mi labor en el Senado de la Nación y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas que estén mencionadas. Yo no tengo nada más que decir que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado de la Nación y ahorrar el dinero de los argentinos”, sostuvo.
La frase se leyó como otro mensaje hacia Milei y su estilo confrontativo. No es la primera vez que la vicepresidenta toma distancia de los modos del Presidente, aunque esta vez lo hizo de forma más explícita, en medio de una relación política atravesada por tensiones cada vez menos disimuladas.
Y ante las críticas recibidas desde diversos espacios de LLA y la consulta por la situación de Manuel Adorni, Villarruel respondió. “Yo me mantengo siempre con mucho respeto hacia la sociedad y hacia todos los sectores. Si a mí me lo llegaran a faltar, igualmente no voy a responder con faltas de respeto. Siempre creo que la convivencia en sociedad debe ser basada en el respeto, así que de eso tienen que preguntarle a Adorni”, intentó evitar la cuestión puntual del jefe de Gabinete.
Pero ante la repregunta “¿qué piensa de Adorni?, contestó: “No sé, que estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni” y evitó responder si él tendría que renunciar a su cargo.
En ese sentido, siguen sin aparecer documentos que expliquen gastos, evolución patrimonial y movimientos económicos observados. Dos meses y medio después de las primeras denuncias, todavía no hubo una presentación pública para despejar dudas.
Las declaraciones de Villarruel se producen en un contexto de creciente tensión política dentro del oficialismo y luego de que sectores opositores impulsaran cuestionamientos públicos hacia Adorni por presuntas inconsistencias patrimoniales.
Informe: Infobae, Página 12, agencias y Agensur.info
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