BOLIVIA / MANIFESTANTES DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA Y POLICÍAS SE ENFRENTAN CERCA DE LA PLAZA MURILLO

| Prosiguen los enfrentamientos entre marchistas de la COB y policías, en cercanías
de la plaza Murillo. (Foto/APG)
Bolivia - Marchistas de la Central Obrera Boliviana (COB) y fabriles se enfrentan este lunes con policías que resguardan la plaza Murillo.
Cuando son las 13:20 los conflictos siguen, debido al intento de los marchistas por ingresar a la plaza. Los policías responden con gases lacrimógenos.
Pasado el mediodía de este lunes, la COB intentó rebasar el contingente policial que cerró los principales accesos a la plaza Murillo, lo que derivó en enfrentamientos.
Los efectivos usaron agentes químicos para dispersarlos, mientras los movilizados detonaron petardos en la zona.
Uno de los marchistas que tenía un casco minero con adhesivos de "Huanuni" resultó herido en el rostro. Descendió por la calle Colón con una lesión en la quijada y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
La protesta cobista se reforzó con afiliados a la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia que luego de marchar de forma pacífica esta mañana montaron una vigilia en puertas del Ministerio de Trabajo.
Los sectores encendieron una fogata en inmediaciones del Palacio Consistorial y la calle Mercado en medio de intentos de rebasar la seguridad policial.
La principal demanda de la COB es la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El sector mantiene medidas de presión desde la primera semana de mayo, con bloqueos y marchas.
Para esta jornada también se prevé la llegada de la marcha de sectores afines al evismo que la tarde del domingo llegó a El Alto desde Caracollo, Oruro.
La Policía resguarda todos los accesos a la plaza Murillo, donde incluso se observan vehículos antidisturbios ante la llegada de diferentes movilizaciones en esta jornada.
El ministro de Economía José Gabriel Espinoza informó a Unitel que el conflicto es impulsado por grupos que buscan la desestabilización y denunció una estrategia de desinformación. Además, aseguró que las fuerzas del orden no usan armamento letal.
La mañana de este lunes se reportan al menos 17 puntos de bloque en las diferentes carreteras que conectan al departamento con el resto del país. Entretanto, la marcha de los seguidores de Evo Morales está en El Alto y se apresta para llegar a la Sede de Gobierno.
Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en el departamento de La Paz hay 17 puntos de bloqueo que impiden el paso de oxígeno, medicamentos, combustible y alimentos.
Están distribuidas en varias zonas, entre ellas Achiri, Desaguadero, Colquiri, Sica Sica, Entre Ríos, Pumazani, Alto Lima y San Andrés de Machaca, entre otros.
Asimismo, también se registran bloqueos en otros departamentos como Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.
Los bloqueos son encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB) para exigir la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz, y será reforzada por los seguidores del exmandatario Evo Morales, que marcharon desde Caracollo para llegar a la Sede de Gobierno.
Entretanto, el Gobierno busca acuerdos con sectores específicos para empezar a debilitar el movimiento de la COB.
Según las autoridades ya dialogaron y sellaron acuerdos con el Magisterio urbano y rural, la COR de El Alto, mineros cooperativistas, juntas vecinales y transportistas. Ademàs, busca reunirse con los campesinos, sector que se alió a la COB en las últimas semanas.
Además, el sábado pasado desplegaron un operativo policial- militar para crear un "corredor humanitario", objetivo que logró solo por unas cuentas horas.
Mientras, La Paz sigue sufriendo por la escasez de alimentos, medicamentos y combustible.
Informe: La Ventana (La Paz), Brújula Digital (La Paz), Unitel y Agensur.info
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