MILEI CONVOCA A REUNIÓN DE GABINETE PARA RESPALDAR A ADORNI Y ENVIAR UNA SEÑAL DE UNIDAD POLÍTICA

El encuentro será el lunes al mediodía en la Casa Rosada

y se buscará que el Gobierno retome la iniciativa política

tras los cuestionamientos al jefe de Gabinete

El abrazo entre Javier Milei y Manuel Adorni para mostrar una señal de apoyo

de todo el Gobierno al jefe de Gabinete.

- Las polémicas en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aceleraron los movimientos en la Casa Rosada: el presidente Javier Milei convocó a una reunión de Gabinete para el próximo lunes con el objetivo de mostrar unidad interna y retomar la iniciativa política.

El encuentro se realizará a las 12 y será la primera reunión de Gabinete desde el 24 de febrero. En el oficialismo la interpretan como un gesto de respaldo del Presidente hacia Adorni, quien quedó en el centro de la escena en las últimas semanas por denuncias y cuestionamientos públicos, entre ellos las acusaciones por presuntas irregularidades patrimoniales.

El jefe de Gabinete enfrenta críticas por la compra de un departamento en Caballito y una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz. También fue cuestionado por vuelos a Punta del Este en aviones privados y por la presencia de su esposa en un vuelo oficial hacia Nueva York.

En medio de estas controversias, Adorni se reunió el miércoles con Milei en la quinta de Olivos, donde el Presidente ratificó su apoyo político. Sin embargo, dentro del oficialismo persiste el debate sobre su continuidad al frente de la Jefatura de Gabinete.

En el entorno más cerrado del Gobierno insisten con que la cuestión mediática es más grande que la realidad y, convencidos de eso, no están dispuestos a dar brazo a torcer. Mostrar al líder de los ministros expulsado sería un gesto de debilidad.

El último encuentro de Milei con su Gabinete fue el 24 de febrero, con un gobierno con viento a favor en ese entonces por haber aprobado todo lo que se propuso en las sesiones extraordinarias de verano. Esta vez, el panorama es otro.

Este jueves, Adorni acompañó a Milei en el acto en Retiro por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en una nueva señal pública de cercanía entre ambos.

El abrazo de apoyo

El presidente Javier Milei encabezó este jueves el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, en una jornada que combinó el homenaje institucional con señales políticas hacia el interior del Gobierno.

Luego de una reunión mantenida el miércoles por la noche en la quinta de Olivos, el mandatario volvió a mostrarse públicamente con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las denuncias judiciales que lo involucran y del clima de tensión interna que atraviesa la administración.

Durante el acto, Milei saludó a Adorni con un efusivo abrazo, le dedicó gestos de cercanía y, tras finalizar su discurso, se retiró junto a él, en una imagen que fue interpretada como una clara señal de respaldo político. El funcionario fue el primero en abandonar el lugar junto al Presidente.

La actividad oficial, que tuvo como eje la conmemoración del 2 de abril y la reafirmación del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, contó con la presencia de gran parte del Gabinete nacional. Los funcionarios comenzaron a arribar pasadas las 9 de la mañana.

A pesar del contexto en el que se encuentra, el jefe de Gabinete se mostró distendido durante el acto, sonriente ante los saludos de los distintos funcionarios y ubicado cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Informe: Ámbito.com, LN y Agensur.info