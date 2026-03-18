AUMENTA LA DESOCUPACIÓN Y LLEGA AL 7,5 % DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Más de un millón de personas buscan trabajo, según

datos que dio a conocer el INDEC para el cuarto

trimestre de 2025

(Imagen ilustrativa/Infobae)

Nacionales - El desempleo cerró el 2025 en alza y alcanzó al 7,5% de la población económicamente activa, según informó este miércoles el INDEC. Se trata del mayor dato para un cuarto trimestre desde 2020, año de la pandemia.

Según el informe del organismo oficial, en el cuarto trimestre de 2025, la tasa de actividad (TA), que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población, alcanzó el 48,6%; la tasa de empleo (TE), que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, se ubicó en 45,0%; y la tasa de desocupación (TD), es decir, personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA, se ubicó en 7,5%.

Las tasas de actividad y de empleo no registraron cambios significativos, según señaló INDEC. La tasa de desocupación registró una suba de 1,1 p.p. respecto al mismo trimestre del año anterior (es decir, de 6,4% a 7,5%), lo que indica una diferencia estadísticamente significativa.

La tasa de desocupación está definida por las personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la población económicamente activa (PEA).

Según la cantidad de población proyectada a todo el país (47,5 millones), el número de desempleados fue de 1.717.125. Se trata de 193.515 desocupados más que tres meses atrás.

En tanto, el informe señaló que la tasa de desocupación para el grupo de mujeres de 14 a 29 años presenta una variación de 3,0 p.p., mientras que para el grupo de varones del mismo grupo etario es de 3,7 p.p. "Para los grupos de edades centrales (de 30 a 64 años), tanto de mujeres como de varones, las tasas se mantuvieron estables", agregó el informe.

Y sostuvo: "Respecto a la estructura del empleo por categoría ocupacional, no se observan cambios significativos. La tasa de informalidad presenta niveles similares al mismo trimestre del año anterior".

En la comparación frente al trimestre anterior, "las tasas de actividad y de empleo no registraron cambios significativos mientras que la tasa de desocupación registró una suba estadísticamente significativa de 0,9 p.p. respecto al trimestre anterior, es decir, de 6,6% a 7,5%".

"Las tasas de desocupación del grupo de 14 a 29 años presentaron un aumento de 4,1 p.p. en mujeres y 4,5 p.p. en varones, mientras que en las edades centrales (30 a 64 años), se mantuvieron estables tanto en mujeres como en varones", señaló.

Las tasas de actividad y de empleo se mantuvieron estables en el período analizado. La tasa de actividad, que mide la población económicamente activa sobre el total de la población, alcanzó el 48,6%, mientras que la tasa de empleo, que considera la cantidad de personas ocupadas, se ubicó en 45 por ciento, lo que implica un retroceso de 0,4 puntos porcentuales respecto al trimestre previo y de 0,7 en relación con el mismo período del año anterior.

“Subió el desempleo (+1,1 pp) respecto del mismo período de 2024, en una magnitud que asegura la significatividad estadística, producto de una caída de la tasa empleo (-0,7 pp) que fue parciamente compensada por una disminución de la tasa de actividad. Cuando se observa porque cayó al tasa de empleo, la totalidad se explica por caída de la tasa de empleo formal (-0,8 pp). La tasa de empelo informal se incrementa levemente (+0,1 pp)”, analizó Gabriel Caamaño, economista de la consultora Outlier.

Desde Equilibra remarcaron que los datos del mercado de trabajo muestran un “marcado deterioro pese a la expansión del nivel de actividad en dicho período”. “La mejora concentrada en pocos sectores que no demandan mucha mano de obra en lo grandes centros urbanos explicaría esta paradoja. Por último, el deterioro del mercado laboral ayuda a entender porque aumentó la preocupación al desempleo en la opinión pública”, apuntaron los analistas.

El desempleo, según las regiones

En tanto, al analizar los datos regionales, el informe señala que las tasas de actividad regionales se ubican en 49,3% para Gran Buenos Aires, 47,2% para Cuyo, 44,3% para Noreste, 46,7% para Noroeste, 49,8% para la región Pampeana y 44,5% para Patagonia. Al considerar a la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes, la tasa es de 49,4%, mientras que, para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes, es de 45,1%.

"Las tasas de empleo regionales se ubican en 45,1% para Gran Buenos Aires, 44,9% para Cuyo, 41,8% para Noreste, 44,7% para Noroeste, 46,0% para la región Pampeana y 42,3% para Patagonia. Al considerar a la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes, la tasa es de 45,4%, mientras que, para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes, es de 43,0%", agregó el informe.

Y con respecto a las tasas de desempleo regionales, se ubican en 8,6% para Gran Buenos Aires, 4,9% para Cuyo, 5,6% para Noreste, 4,2% para Noroeste, 7,7% para la región Pampeana y 4,8% para Patagonia. Al considerar a la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes, la tasa es de 8,0%, mientras que, para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes, es de 4,7%.

Informe: iProfesional, Infobae y Agensur.info