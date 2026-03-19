MANUEL ADORNI DESMIENTE SU RENUNCIA TRAS EL ESCÁNDALO POR EL VIAJE OFICIAL A NUEVA YORK CON SU ESPOSA

El presidente Javier Milei confirmó al jefe de Gabinete insultando a la periodista que publicó la posibilidad

de dimisión del funcionario cuestionado

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti

Nacionales - El jefe de Gabinete Manuel Adorni desmintió este jueves un artículo de la periodista Liliana Franco publicado en Ámbito Financiero en el que asegura que “el funcionario estaría evaluando la posibilidad de dar un paso al costado, preocupado por el rechazo que provocaron en la sociedad el viaje con su mujer a Nueva York, en una comitiva oficial, como así también por el alboroto que provocó el traslado de su familia a Punta del Este en un avión privado”.

A través de su cuenta personal en la red social X, Adorni no dio mayores explicaciones y se limitó a compartir la nota con el mensaje: “Fake. Fin”.

La publicación del jefe de Gabinete fue respaldada de inmediato por el presidente Javier Milei, quien compartió el tuit de Adorni junto con un texto que indica: “¿Otra pluma mugrosa mintiendo?”.

El mandatario agregó: "¿Y además siempre contra el gobierno? ¿Otra vez con el perfil que mostró en momentos previos a mayo 2025?"

Y finalizó su publicación: "Se le conoce el ruido y su color... Así son... Fin.".

El artículo de Franco se apoya en "fuentes de la Casa Rosada" y asegura que "las más altas autoridades del Gobierno nacional están debatiendo sobre la conveniencia, o no, de que Manuel Adorni continúe como jefe de Gabinete".

La periodista indicó que "Adorni podría enfrentar nuevas investigaciones", y señaló que "la consultora de su mujer, Bettina Angeletti, tiene contratos con empresas que tienen relaciones comerciales con el Estado".

Adorni deslizó que el video del viaje a Punta del Este pudo haber salido desde "adentro" del Gobierno

El artículo de Franco además sostiene que, de concretarse la salida de Adorni, encontrar un sucesor no será tarea sencilla.

Entre los nombres que comenzaron a mencionarse "en los pasillos del poder", la periodista indica que apareció Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Y argumenta que se trata de alguien de extrema confianza de Karina Milei. No obstante, Franco manifestó en su nota que dentro del sector libertario surgen dudas sobre si conviene que deje la conducción de la Cámara baja, además de que algunos integrantes del Gabinete nacional no lo ven con buenos ojos.

Por otro lado, la cronista acreditada en Casa Rosada expresó que, aunque el presidente Javier Milei mantiene una relación cordial con el diputado libertario, allegados al mandatario señalan que el vínculo con su primo, Eduardo “Lule” Menem (mano derecha de Karina), es más distante y hay quienes se preguntan si el mandatario estaría dispuesto a otorgar tanto poder a los Menem.

Otra alternativa que circula es Diego Santilli, asegura Franco en su artículo. El actual ministro cuenta a su favor con un diálogo constante tanto con legisladores como con gobernadores. "Según fuentes cercanas", la periodista indicó que el actual ministro del Interior goza del respaldo de Karina y mantiene buenas relaciones con el resto del Gabinete.

Según el artículo desmentido por Adorni, en el listado de posibles reemplazos también aparece el canciller Pablo Quirno, un funcionario valorado por la hermana del Presidente. Sin embargo, existen reservas sobre esta opción debido a la relevancia de las relaciones internacionales, especialmente en un contexto global tan volátil.

El miércoles a la noche, la diputada nacional Marcela Pagano (ex La Libertad Avanaza) dijo que amplió su denuncia por enriquecimiento ilícito en el juzgado N°11, a cargo de Ariel Lijo. Sugirió que el jefe de Gabiente compró una propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, y que no lo presentó en la Declaración Jurada Patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción. Las expensas de la propiedad estarían a nombre de Bettina Julieta Angeletti, la esposa del funcionaria.

Esta misma semana, Pagano había denunciado que la consultora de la esposa del funcionario tuvo contratos con una naviera proveedora de YPF, la petrolera estatal de la cual Adorni es director.

Informe: Perfil.com, LN y Agensur.info