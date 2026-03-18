El plan del Gobierno para que Manuel Adorni desactive rápido el escándalo de los viajes

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Por Pablo Sieira

Casa Rosada esperan que el escándalo por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa empiece a aplacarse pero saben que el funcionario no podrá esquivar el tema cuando tenga que dar su primer informe de gestión ante el Congreso y, en ese contexto, evalúan que el debut sea en la Cámara de Diputados para desactivar más rápido la controversia política y los embates de la oposición.

La Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe ir al Congreso una vez por mes, alternativamente a cada Cámara, para dar un informe sobre la marcha de la gestión. Aunque pocos cumplan con esa obligación al pie de la letra, todos asisten aunque sea de forma má esporádica. Durante el gobierno de Javier Milei, el último en presentarse ante los legisladores fue Guillermo Francos, antecesor de Adorni.

Aquel informe tuvo lugar en agosto de 2025 en Diputados, por lo que se preveía que el debut de Adorni en esa tarea fuera ante el Senado, pero fuentes del oficialismo confirmaron a iProfesional que por estos días evalúan que el ministro coordinador y alfil de Karina Milei se presente en la Cámara baja y que la cita sea en abril.

En un importante despacho de La Libertad Avanza en Diputados afirmaron que "puede ser" que Adorni no vaya al Senado y brinde su primer informe en el otro recinto, el más poblado y también el más conflictivo para el Gobierno. La explicación que dan sobre este cambio en la hoja de ruta es que "cada período ordinario de sesiones arranca otra vez la alternancia".

Por qué Manuel Adorni evalúa dar su primer informe de gestión en Diputados

No obstante, otras fuentes parlamentarias lo atribuyen a un intento del Gobierno por pasar lo más rápido posible el trago más amargo, dado que Adorni no podrá evitar en su informe de gestión una avalancha de preguntas sobre la polémica presencia de su esposa en el avión que llevó a Javier Milei a Nueva York y por el viaje en vuelo privado a Punta del Este en febrero.

Ocurre que la Cámara baja es la más dura para el oficialismo por la pluralidad de espacios políticos y es también donde más rápido reaccionó la oposición al escándalo, dado que la bancada peronista/kirchnerista Unión por la Patria ya presentó un pedido de interpelación para que Adorni dé explicaciones sobre los costos y otros detalles de sus viajes.

Como contó iProfesional, en la oposición reconocen que les será muy difícil juntar los 129 votos para aprobar esa interpelación y que por ello el "plan B" era introducir el tema entre las preguntas que los diputados preparan para el primer informe de gestión. "Ahí le va a ser más difícil esquivar el tema", comentaron a este medio en un despacho opositor.

Dado que la idea del jefe de Gabinete es dar su primer informe en abril (a pesar de que en teoría debería ser este mes), ir primero al Senado implicaría un tránsito algo más tranquilo pero también que el tema vuelva a aparecer en la agenda pública más adelante, cuando tenga que presentarse sí o sí en Diputados, done se espera que la oposición sea mucho más intensa con la polémica por los viajes.

En cambio, al optar primero por el careo con los diputados Adorni enfrentaría más rápido los cuestionamientos más duros de la oposición y, sumado a la espera hasta abril (que da tiempo a que la polémica se aplaque), podría desactivar mejor las embestidas. "Para cuando vaya al Senado, el tema ya pasó", analizó con el cinismo que da la experiencia política un operador parlamentario ante este medio.

El Gobierno busca mostrar agenda y correr el debate de los escándalos

Esa estrategia en evaluación coincide con el intento del gobierno de Milei por reactivar su agenda legislativa e instalar nuevos temas de debate en el Congreso para salir del mal momento en que lo puso el escándalo de Adorni primero y, casi inmediatamente después, las nuevas revelaciones sobre el caso $LIBRA, que salpicaron al Presidente y a la secretaria General, Karina Milei.

Como contó este medio, la filtración del video de Adorni reavivó además la pelea interna de Karina Milei con el asesor Santiago Caputo, y el clima general que quedó planteado en el Gobierno puso en pausa la ambiciosa agenda de reformas que prometió el Presidente al inaugurar lass sesiones ordinarias el 1 de marzo.

En un primer intento por despejar los nubarrones de tormenta que formaron el escándalo de Adorni, el resurgir del caso $LIBRA y la interna palaciega, el Gobierno volvió a reunir a la "mesa política", con Adorni a la cabeza, Karina Milei y Caputo, para escenificar unidad y anunciar una primera tanda de proyectos que se enviarán al Congreso.

Tras el encuentro, el jefe de Gabinete señaló que decidieron enviar la "modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas" y un paquete de "leyes sobre propiedad privada" que incluirá "la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana".

"Además se avanzará con la ley de glaciares, la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal", agrego Adorni, sin dar más detalles sobre el contenido de los proyectos, sobre todo los primeros tres, que constituyen la mayor novedad.

A eso se le suma el intento del Gobierno por apurar el debate sobre la reforma electoral, uno de los temas centrales del paquete de proyectos que anunció Milei pero que tampoco ingresó al Congreso todavía y que, en principio, requiere de negociaciones más complejas de las que el oficialismo esperaba, según supo iProfesional.

La Cámara Nacional Electoral organizó un encuentro con referentes de distintos espacios políticos para analizar los resultados del debut de la Boleta Única en Papel en las elecciones legislativas del año pasado y las perspectivas de su uso para las presidenciales de 2027 y allí el oficialismo aprovechó para empezar a sondear el clima de cara a la reforma que tiene en mente debatir este año.

El ministro del Interior, Diego Santilli, adelantó que "seguramente en los próximos meses, abril, mayo, junio, estará arriba de la mesa" para su trartamiento en el Congreso. La complejidad pasa por el hecho de que Milei quiere eliminar las PASO pero entre los gobernadores y otros sectores (incluido el PRO) empiezan a poner reparos a esa posibilidad. Las primarias siempre son más útiles para la oposición que para el oficialismo.

En ese esquema, ahora se evalúa una modificación para que dejen de ser obligatorias y pasen a ser opcionales para los votantes. La discusión sobre este tema empezará en los próximos meses, sobre todo con la necesidad del Gobierno de salir del atolladero en el que quedó metido por los últimos escándalos.

Así, el plan de que Manuel Adorni dé su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados en abril y no en el Senado parece ir de la mano con la idea de la Casa Rosada de retomar el control de la agenda parlamentaria y la inicaitiva política, para correr el foco de la discusión pública del escándalo de los viajes y la crisis por el caso $LIBRA.

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