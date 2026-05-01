ADORNI VUELVE A SOSTENER SU INOCENCIA Y ANUNCIA REAPERTURA DE LA SALA DE PERIODISTAS EN LA CASA ROSADA

“No soy culpable y todo va a quedar demostrado en la

Justicia”, dijo el jefe de Gabinete y remarcó que no

renunciará a su cargo

Manuel Adorni

Nacionales – Luego de la tensa parada en Diputados, donde presentó su primer informe de gestión, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a defender su inocencia en las causas que lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito: "La causa no tiene absolutamente ningún sustento", afirmó en declaraciones radiales. Además, el también vocero del Presidente adelantó que la próxima semana dará una conferencia de prensa en Casa Rosada.

El funcionario remarcó que las denuncias sobre su patrimonio y supuestos vínculos comerciales responden a una construcción mediática sin base real. “No solo que no soy culpable, sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia”, afirmó, y agregó que “sacaron conclusiones equivocadas a partir de información falsa".

En esa línea, negó tener sociedades en el exterior o vínculos comerciales con terceros mencionados públicamente: “No tengo ninguna sociedad en el exterior, no tengo ninguna sociedad con Grandío, pero no tengo ninguna sociedad ni con ningún otro tampoco”.

Uno de los ejes más sensibles de sus declaraciones fue la denuncia de presuntas tareas de espionaje. Adorni adelantó que el Gobierno avanzará judicialmente contra el diputado Rodolfo Tahilade, al considerar que manejó información personal de manera irregular.

“Está claro que tenía detalles de movimientos míos y de mi familia, de una procedencia que hay que explicar”, señaló, y calificó la situación como “una procedencia sospechosa”. En ese sentido, advirtió que podría tratarse de un problema más amplio: “No se sabe cuáles otros funcionarios han sido espiados”.

Además, cuestionó la exposición de su vida privada y marcó límites entre lo público y lo personal: “La vida privada de las familias hay que respetarla”.

Restricciones a la prensa en Casa Rosada

El funcionario también se refirió al cierre temporal del acceso a periodistas acreditados en la Casa Rosada, una medida que generó críticas en el ámbito periodístico. Según explicó, la decisión se tomó a partir de la detección de grabaciones no autorizadas dentro del edificio.

“Las grabaciones son dentro de Casa Rosada, en lugares donde no se podía grabar, grabaciones que fueron claramente clandestinas”, afirmó. A partir de ese episodio, indicó que se inició una revisión de los protocolos de seguridad a cargo de la Casa Militar.

Adorni anticipó que la situación se normalizará en breve: “Entiendo que está todo en proceso para que el lunes se reabra, y se vuelva a la normalidad”.

En medio de la controversia, Adorni confirmó que retomará el contacto con los medios mediante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. “La semana que viene va a haber una conferencia, si no es el lunes, será el martes”, adelantó.

El funcionario consideró necesario retomar ese canal de comunicación luego de varios días sin actividad en la sala de prensa, y tras su reciente informe de gestión en el Congreso.

Por último, el jefe de Gabinete descartó de plano cualquier posibilidad de renuncia y aseguró contar con el respaldo del presidente Javier Milei y del resto del gabinete. “Somos un equipo”, afirmó, al desestimar las versiones que circularon en los últimos días.

En ese sentido, cuestionó la difusión de rumores sobre su salida del cargo y sostuvo que forman parte de una estrategia para debilitar al Gobierno.

Reabren la sala de prensa

Los periodistas acreditados en la Casa Rosada podrán volver a ingresar a la sala de prensa este lunes, luego de que la misma estuviera cerrada durante una semana entera.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, “se habilita el ingreso a los periodistas a la Casa Rosada de este lunes a la sala de prensa”, aclarando que habrá lugares habilitados para que puedan moverse y otros permanecerán acotados.

“Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal”, expresó Javier Lanari, vocero oficial, en su cuenta de la red social X.

El funcionario, que no indicó hasta cuando se extenderá la prohibición, aclaró que la medida se adoptó con “el único fin de garantizar la seguridad nacional”.

Lanari se refirió ese modo a la decisión del presidente Javier Milei, que no tiene antecedentes desde el retorno democrático de 1983, de cerrar la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno.

Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, la medida obedeció a una filmación no autorizada que habría realizado un programa de la señal de noticias TN, que fue denunciado por la Casa Militar, el organismo que tiene a su cargo la seguridad del Presidente y de la sede gubernamental.

Informe: Ámbito.com, NA y Agensur.info