LA LIBERTAD AVANZA DEJA AL KIRCHNERISMO SIN REPRESENTACIÓN EN LA MESA DE AUTORIDADES DEL SENADO

Nacionales - En el marco de su habitual sesión preparatoria, el Senado de la Nación designó este martes a sus autoridades, con la novedad de que la vicepresidencia no quedó en manos de la primera minoría, sino que pasó a ser de Carolina Moisés, que el día anterior se había ido junto con sus pares Sandra Fernández y Gustavo Andrada, del interbloque Popular que conduce José Mayans.

Esa bancada quedó sin representación entre las autoridades, lo que motivó una fuerte crítica del senador formoseño, quien fiel a su estilo arrancó con un dicho: “Árbol que no se torció nunca, su tronco endereza”. Y lanzó: “Esto ya salió torcido, tengo número y hago lo que quiero”, dijo en referencia al oficialismo, para cargar a continuación contra Patricia Bullrich, quien acababa de proponer la reelección de Bartolomé Abdala como presidente provisional de la Cámara alta, a la radical Carolina Losada como vicepresidenta primera y a la cordobesa Alejandra Vigo como vice segunda. Y en último lugar -porque era la única que tenía que jurar, aclaró- a María Carolina Moisés para la vicepresidencia.

“A decir del presidente, ella era una persona que destrozaba cosas, y ahora está haciendo eso”, lanzó Mayans en referencia a la presidenta del bloque La Libertad Avanza. Y siguió: “Hace una propuesta que está amparada por la soberbia del momento, yo ya ví esto… Siempre reivindico el gesto de (Raúl) Alfonsín, que habiendo ganado con contundencia las elecciones, lo primero que hizo fue llamar a sus adversarios circunstanciales y ofrecerle a Italo Luder la presidencia de la Corte Suprema”.

En ese marco, Mayans aclaró que no objetaba los nombres de las personas propuestas, pero sí “la falta de respeto”, por lo que no iban a acompañar esa propuesta que se votó a continuación y arrojó como resultado 45 votos positivos, 24 en contra y una abstención, que correspondió al catamarqueño Guillermo Andrada.

Votaron a favor todos los senadores de La Libertad Avanza y sus aliados, mientras que en contra lo hicieron los del interbloque Popular. Estuvieron ausentes el radical Maximiliano Abad y el tucumano Juan Luis Manzur.

Hecha la votación, el reelecto presidente provisional, Bartolomé Abdala, ratificó su compromiso “para seguir trabajando al servicio del país” y agradeció a “quienes han confiado nuevamente” eligiéndolo en ese cargo, que espera seguir ejerciendo con “responsabilidad, honor y gran orgullo”.

A continuación fueron ratificadas en sus cargos Agustín Giustinian como secretario Parlamentario; Alejandro Fitzgerald como secretario Adminstrativo; Dolores Martínez prosecretaria Parlamentaria y Lucas Clark prosecretario Administrativo.

Carlos “Camau” Espínola hizo reserva de la Prosecretaría de Coordinación Operativa, para que se elija en una próxima sesión, mientras que José Mayans anunció el acompañamiento de esos cargos. Solo votaron en contra Eduardo “Wado” de Pedro y la fueguina Cristina López.

De este modo, La Libertad Avanza sigue imponiendo su estructura en el Congreso de la Nación y no sólo empujó vía los gobernadores la ruptura del bloque del Justicialismo dejándolo con la menor representación desde la vuelta de la democracia sino que ahora lo corrió de todas las autoridades de la Cámara de Senadores.

Nombramientos en la AGN

Minutos antes de la puesta en marcha de la sesión, la presidenta del cuerpo Victoria Villarruel amplió el temario para incorporar los nombramientos de los tres representantes del Senado para la Auditoría General de la Nación (AGN). La jugada se oficializó a un año de que esas tres sillas estuvieran vacantes, en la que fue la reunión de la Mesa Política que se celebró este lunes en la Casa Rosada, con los popes del Gobierno de Milei.

Por La Libertad Avanza, el elegido fue Mariano Piazza. Se trata de un abogado cercano a los primos Martín y "Lule" Menem, dos de los hombres de mayor confianza de la hermana del Presidente, Karina Milei. En tanto, por la UCR fue elegido el exsenador Luis Naidenoff y, en representación del PJ, Javier Fernández.

Apenas se aprobaron los tres nombres, los tres postulantes se hicieron presentes en el recinto para jurar como miembros de la AGN. Desde el palco, se pudo ver a dos síndicos: la salteña Pamela Calletti y el peronista Juan Manuel Olmos.

Informe: NA, agencias y Agensur.info