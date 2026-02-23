AFA SUSPENDE LA NOVENA FECHA DE TODAS LAS CATEGORÍAS DEL FÚTBOL EN «REPUDIO» A LAS DENUNCIAS CONTRA TAPIA Y TOVIGGINO

Los dirigentes expresaron su rechazo al recurso presentado

- Los clubes de Primera División resolvieron convocar a un paro de todas las categorías del fútbol argentino los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. En dichas jornadas se iba a disputar la fecha 9 del Torneo Apertura. La medida se decidió en una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, donde los dirigentes expresaron su rechazo ante las recientes denuncias del ARCA, que investiga la retención indebida de aportes y el destino de más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025.

La entidad emitió este lunes un comunicado tras la reunión del Comité Ejecutivo en el que rechazó el recurso presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, donde alega que la AFA incurrió en los delitos de evasión fiscal y retención de aportes. En el escrito, hacen una férrea defensa a la situación de la asociación.

Alegan que “no tiene deuda alguna exigible” por las obligaciones tributarias mencionadas en la causa que derivó en el llamado a indagatoria al presidente Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otras de sus autoridades, y afirman que los pagos fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos, cuestión que se encuentra bajo análisis de la Cámara de Apelaciones.

En ese contexto, y “en repudio” a la denuncia, los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol así como del resto de las categorías del fútbol argentino.

La medida impactará en todas las competencias organizadas bajo la órbita de la casa madre del fútbol argentino durante esas cuatro jornadas.

Tras la reunión, el presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, dejó abierta la posibilidad de profundizar las acciones si el conflicto escala. “No se descarta tomar otro tipo de medidas como frenar el fútbol si es necesario. Tomaremos la medida que haya que tomar”, afirmó el dirigente.

Berlanga también sostuvo que existe un ataque directo al deporte: “Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Quieren imponer las SAD y ya los socios dejaron claro su postura”.

En ese sentido, calificó la situación como injusta y defendió el rol económico del sector: “No entiendo por qué atacar el fútbol así. El fútbol genera trabajo, ahora AFA impulsó la plataforma de streaming. Nosotros manejamos los derechos y no somos avasallados por empresas”.

El comunicado de la AFA

Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar: La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad. El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones. ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes. En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino.

La causa

El proceso penal se originó el 12 de diciembre de 2025 tras una denuncia de ARCA, ente recaudador argentino. Los abogados Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal fueron quienes detectaron una omisión sistemática en el pago de tributos. La acusación documentó que la entidad no retuvo ni depositó aportes a la seguridad social, lo que ocasionó un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000. Las maniobras ilícitas habrían ocurrido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, generando deudas por retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales. Los hechos fueron encuadrados en los artículos cuatro y siete del Régimen Penal Tributario. La fiscalía basó la imputación en el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que el delito se configura treinta días después del vencimiento legal para el depósito de fondos de terceros.

La querella argumentó que la omisión sistemática de pagos no respondía a problemas financieros. El análisis contable mostró que la Asociación del Fútbol Argentino recibió acreditaciones bancarias por $45.072.435.530 en diciembre de 2024 y sumó ingresos por $453.449.869.194 en 2025. Durante ese periodo, la directiva constituyó diversos plazos fijos tanto en pesos como en dólares. ARCA concluyó que los implicados disponían de “la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales”.

