MÉXICO / CÁRTEL DE JALISCO DESATA OLA DE VIOLENCIA TRAS LA MUERTE DE SU LÍDER NEMESIO OSEGUERA CERVANTES

La ofensiva del narco se extiende al menos por cinco

estados en una demostración de fuerza coordinada

de la organización criminal. Incendios y tiroteos

Un autobús en llama bloquea una carretera en Tapalpa, Jalisco, luego de los ataques

del CJNG, tras la muerte de su líder, "El Mencho". (Foto/AFP)

México - Tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una violenta contraofensiva que mantiene bajo fuego a varios puntos de México.

Las redes sociales se han inundado de videos captados por ciudadanos que muestran escenas de guerra urbana: ráfagas de armas largas, incendios de vehículos de transporte público y comandos armados tomando el control de arterias principales en una demostración de fuerza coordinada por la organización criminal.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la ofensiva del cartel no se limitó a Puerto Vallarta, sino que se extendió rápidamente a al menos cinco estados. El modus operandi registrado en las grabaciones de los testigos muestra a sujetos encapuchados despojando a particulares de sus autos para utilizarlos como barricadas incendiarias.

Se han reportado ataques directos a balazos contra la Guardia Nacional en la carretera a Chapala y emboscadas a policías estatales y municipales en puntos estratégicos de Guadalajara, como Calzada del Ejército y Revolución.

Ante la magnitud de los ataques atribuidos al CJNG, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, declaró formalmente el Código Rojo. La medida implica el despliegue total de fuerzas de seguridad y el cese de actividades civiles para proteger a la población, que se encuentra atrapada en medio de los enfrentamientos entre civiles armados y el Ejército.

En el caso de Jalisco, el Gobierno del Estado pidió a los ciudadanos que se queden en sus hogares, suspendió el servicio de transporte público, las clases presenciales para el lunes y los eventos masivos, ante las acciones que pueden poner en peligro a la población. Los gobiernos de los estados colindantes con Jalisco, e incluso de otras regiones como Puebla, Sinaloa y Estado de México, han instalado mesas de seguridad y emitido alertas ante el riesgo de que se propague la violencia.

Con las rutas paralizadas y eventos masivos cancelados en este agitado domingo de febrero de 2026, el estado permanece en una tensa calma mientras las autoridades intentan retomar el control de los territorios tomados por el cártel.

Mientras integrantes del Cartel de Jalisco tomaron varias zonas, como por ejemplo el Aeropuerto de Guadalajara; el Hospital Civil fue evacuado ante la posible presencia de grupos armados.

Quién era “El Mencho”

Oseguera Cervantes figuraba entre los capos más buscados tanto por México como por Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de USD 15 millones por información que condujera a su captura. Se trata de uno de los principales líderes del narcotráfico abatidos desde la detención de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, quienes cumplen condena en Estados Unidos.

"El Mencho", el líder narco más peligroso y buscado del mundo fue abatido este domingo

por las fuerzas del Gobierno de México.

Líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo criminal más relevante del país, Oseguera dirigía una empresa delictiva de mil y un tentáculos, poderosa como ninguna otra, violenta y agresiva en sus prácticas comerciales, ligadas principalmente al narcotráfico.

Aunque hasta el mediodía las autoridades no habían dado demasiados detalles, trascendió que El Mencho cayó en un operativo en la sierra de Jalisco, al suroeste de Guadalajara, donde se movía a sus anchas desde hacía décadas, protegido por sus huestes criminales. En esa misma operación, otros seis integrantes de la organización fueron abatidos, dos fueron detenidos y se incautaron diversas armas, como lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

La Secretaría de Defensa (Sedena) informó que durante el tiroteo en Tapalpa, Oseguera quedó gravemente herido y falleció mientras era trasladado por vía aérea a la Ciudad de México. La secretaría señaló además que las autoridades estadounidenses suministraron información complementaria.

Durante la mañana, sujetos armados bloquearon distintas vías del estado de Jalisco, en el occidente del país, utilizando autos y camiones incendiados como reacción a un operativo realizado por fuerzas federales en la región.

Estas tácticas suelen emplearse para obstaculizar la labor de las autoridades cuando se despliegan contra objetivos de alto valor en el narcotráfico. El ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según reportaron varios medios locales, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del gobierno federal.

