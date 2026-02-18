REFORMA LABORAL / DIPUTADOS SESIONA ESTE JUEVES Y LA CGT CONFIRMA EL PARO POR 24 HORAS SIN MOVILIZACIÓN

El proyecto que tratará la Cámara Baja ya tiene dictamen

de comisión con la oposición del kirchnerismo y la izquierda. UTA adhiere a la huelga cegetista

La CGT confirmó el paro general de 24 horas para este jueves, jornada en la que

Diputados tratará la ley de reforma laboral. (Foto/La Nación)

Nacionales – Con el paro general convocado por la CGT como marco, la Cámara de Diputados sesionará este jueves a las 14 para aprobar con cambios el proyecto de reforma laboral, por lo que, de conseguir media sanción, el proyecto volverá al Senado para su sanción definitiva el viernes 27.

La sesión fue solicitada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal, con lo cual el oficialismo tiene asegurado el quórum para abrir la deliberación.

El pedido de sesión fue formalizado por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y firmado por los jefes de los bloques de la UCR, Pamela Verasay; del Pro, Cristian Ritondo; de Innovación, Alberto Arrua; de Independencia, Gladys Medina; de Producción y Trabajo, Nancy Picón; del MID, Oscar Zago, y de La Neuquenidad, Karina Maureira.

Si asisten todos los diputados, la sesión especial deberá comenzar con la presencia de 132 legisladores, ya que tanto Provincias Unidas como Unión por la Patria (UxP) y la izquierda no darán quórum.

El pedido fue presentado luego de que hubiera empezado a firmarse el dictamen de comisión, que ya no tendrá el artículo 44 sobre cambios en el pago de las licencias por enfermedad o accidente de trabajo.

Poco antes de las 18, el oficialismo ya tenía 44 firmas, de las cuales 27 corresponden a la Comisión de Presupuesto y 17 a la Comisión de Trabajo, según informó el libertario Lisandro Almirón.

El dictamen de mayoría fue firmado por los legisladores de los bloques que pidieron la sesión especial, según informaron voceros legislativos a la Agencia de Noticias Argentinas.

El presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, había comunicado al inicio de la reunión que se eliminará el artículo 44 que establecía que en el caso de accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral solo iba a pagarse el 50% y el 75% en caso de que los trabajadores tuvieran familia.

Bornoroni dijo que se pasaría a la firma el dictamen donde se mantiene el texto votado por el Senado en la madrugada del jueves 12 con excepción de los cambios en el pago de licencias en caso de enfermedad o accidente.

Paro de la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este miércoles un paro nacional por 24 horas desde las 00 para el día que se trate el proyecto de reforma laboral en Diputados, que en principio sería este jueves. El triunvirato ratificó su rechazo total al proyecto y advirtió que judicializarán la norma en caso de que se apruebe. También aseguraron que la UTA, que representa a los trabajadores de colectivos, se adherirá a la medida de fuerza.

"Esta CGT está en desacuerdo de este proyecto de ley, debilita sindicatos, derechos de los trabajadores y es una gran transferencia de recursos de trabajadores a empleadores. En particular con el Fondo de Asistencia Laboral (para financiar despedidos sin causa)", afirmó Jorge Sola, uno de los cosecretarios generales de la CGT, durante una conferencia de prensa brindada en la sede de Azopardo 802.

Sola ratificó que la medida será sin movilización "para buscar una calle vacía" y garantizó que todos los gremios del transporte, incluido la UTA, adherirán al paro general. Hasta hoy existen dudas de sí un gremio clave como el de choferes de colectivos se sumaría a la medida de fuerza. En el anterior paro se excusaron porque estaban en una conciliación obligatoria por un conflicto del sector. "Será total", pronosticó Sola en la conferencia de prensa realizada junto a sus pares del triunvirato Cristián Jerónimo (Vidrios) y Octavio Argüello (Camioneros) y el secretariado nacional de la CGT.

El triunvirato se mostró acompañado de dirigentes de peso como Hector Daer (sanidad y excosecretario general de la CGT), Juan Carlos Schmid (Dragado y titular de la CATT), aunque faltaron otros hombres históricos como Andrés Rodríguez (UPCN) y Hugo Moyano (camioneros).

Informe: NA, Ámbito.com y Agensur.info