A 50 años del golpe, un libro para explicar la última dictadura a las nuevas generaciones

Con textos de Marina Franco e ilustraciones de Pablo

Lobato, la obra propone un recorrido riguroso y

sensible para chicos y jóvenes

, un

nuevo libro

busca tender puentes entre generaciones y ofrecer herramientas para conversar con

chicos y jóvenes

sobre uno de los períodos más traumáticos de la historia argentina reciente.

Se trata de La última dictadura, con textos de la historiadora Marina Franco e ilustraciones de Pablo Lobato, publicado por la editorial Pequeño Editor. Concebido en formato de libro ilustrado, el volumen propone un recorrido integral por el proceso que desembocó en el golpe de Estado y por los años del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, con un enfoque riguroso y a la vez accesible para lectores en formación.

La obra está pensada para chicos, chicas, adolescentes y jóvenes, pero también interpela a los adultos. Su objetivo es explicar qué sucedió durante la última dictadura, cuáles fueron sus consecuencias y por qué ese período sigue influyendo en el presente. A través de una mirada empática y respetuosa, el libro habilita conversaciones en el ámbito familiar y escolar, y promueve espacios de reflexión colectiva.

Cada doble página aborda un tema central: el proyecto económico del régimen, la represión y la censura, la guerra de Malvinas, el Mundial de 1978, la llamada “teoría de los dos demonios”, el rol de los organismos de derechos humanos y el complejo retorno a la democracia, entre otros. La estructura permite una lectura lineal, como relato histórico, o bien un abordaje temático por capítulos.

Basado en archivos, datos y testimonios, el texto explica cómo se gestó el golpe, qué condiciones lo hicieron posible y de qué manera la dictadura desplegó una violencia masiva y sistemática que constituyó terrorismo de Estado. Al mismo tiempo, subraya que no se trató solo de un régimen militar, sino de un proyecto destinado a transformar la economía y disciplinar a la sociedad.

Las ilustraciones de Lobato funcionan como una herramienta narrativa clave para abordar los aspectos más complejos del período. Con metáforas visuales de fuerte impacto estético y emotivo, las imágenes amplían y profundizan el sentido del texto, favoreciendo la comprensión de conceptos como poder, ciudadanía, participación, protesta, represión, derechos y justicia.

“Es el primer libro pensado específicamente para explicar la dictadura a chicos y chicas, en un formato actual de libro ilustrado. Era necesario contar con un objeto cultural que abra la conversación dentro de las familias y en la escuela, y que sostenga la memoria histórica”, señaló la editora Raquel Franco.

Marina Franco, nacida en Buenos Aires en 1972, es historiadora especializada en el estudio del terrorismo de Estado y la dictadura. Investigadora del Conicet y docente de la Universidad Nacional de San Martín, ha publicado diversos trabajos académicos sobre el tema. Este es su primer libro dirigido a jóvenes y en él también incorpora su propia experiencia como niña durante aquellos años.

Pablo Lobato, nacido en Trelew en 1970, es ilustrador con trayectoria internacional en medios como The New Yorker, Rolling Stone y The New York Times. Reconocido con premios como el American Illustration y el World Press Cartoon, debuta aquí en el formato de libro ilustrado.

A 50 años del golpe, La última dictadura reivindica la importancia de la verdad, la memoria y la justicia, y pone en valor la no violencia como condición para la vida democrática. Con un lenguaje claro y un diseño potente, el libro se propone contribuir a que las nuevas generaciones comprendan el pasado para construir un futuro en democracia.

Informe: NA