ISRAEL Y EE.UU LANZAN BOMBARDEO «PREVENTIVO» CONTRA IRÁN QUE RESPONDE CON ATAQUES A BASES ESTADOUNIDENSES EN PAÍSES DE MEDIO ORIENTE

En Minab, una localidad del sur iraní, el vicegobernador provincial alertó de la muerte de 53 niñas en un

colegio de primaria, por un bombardeo israelí

Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque

de Israel y EE.UU. este sábado. (Foto/EFE-Isna S)

- Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

Tras días de tensión ante una operación que se vislumbraba inminente a pesar del aparente progreso de las negociaciones en Ginebra entre iraníes y estadounidenses, la ofensiva fue finalmente lanzada a primeras horas de la mañana y anunciada por el Ministerio de Defensa israelí a las 8:15, hora de Israel (6:15 GMT), que declaraba el estado de emergencia por un periodo de 48 horas.

Pocos minutos después se empezaron a escuchar explosiones en Teherán y en otras ciudades del país.

El Ejército israelí que inicialmente informó de un «ataque preventivo» señaló posteriormente que la ofensiva se ha dirigido contra «decenas de objetivos militares, como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen»

Israel ha bautizado su campaña militar como ‘Rugido de León’ y Estados Unidos como ´Furia Épica´, con el objetivo declarado de acabar con «amenazas existenciales», en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

Coincidiendo con el anuncio del ataque, en todos los móviles de Israel ha sonado una «alerta de emergencia extrema» avisando a la población de que busquen espacios protegidos cerca y eviten desplazamientos innecesarios.

Se trata de la misma alerta que sonó cuando el Gobierno israelí atacó Irán en junio de 2025, tras lo que empezó la llamada guerra de los 12 días.

53 niñas muertas en una escuela de Irán

Mientras, en Irán, medios oficiales como la agencia IRNA,G informaban de explosiones en varios puntos del país y en ciudades como Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj.

En Minab, una localidad del sur del país, el vicegobernador provincial alertó de la muerte de 53 niñas en un colegio de primaria, por un bombardeo israelí.

Según la autoridad, los equipos de recate se encuentran en la escuela alcanzada, en la que en el momento del ataque había 170 estudiantes, realizando las labores de retirada de escombros y buscando posibles víctimas.

Otras 48 estudiantes han resultado heridas.

Caos en Teherán

Desde Teherán, medios iraníes reportaban al menos tres explosiones en el centro y norte de la capital iraní.

“Se han levantado columnas de humo en algunos puntos de Teherán después de que se escucharan varias explosiones”, informó la televisión estatal iraní antes de que se cortase su señal.

También EFE escuchó un fuerte ruido en el norte de Teherán y vio como una columna de humo ascendía hacia el cielo.

Tras sonar las primeras explosiones, las calles del norte de Teherán se llenaron de coches que bloquearon algunas arterias.

Muchos padres se acercaron a colegios a recoger a sus hijos y se formaron colas en cajeros automáticos para sacar efectivo.

El Gobierno iraní ha cortado el servicio de internet y telefonía en todo el país poco después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques aéreas contra la nación persa.

«Irán está en medio de un apagón de internet casi total con una conectividad del 4% respecto a los niveles normales», indicó a través de sus redes sociales la organización Netblocks, que vigila el tráfico y la censura en la red.

EFE pudo constatar que las conexiones están caídas y que las llamadas telefónicas no funcionan desde poco después del ataque.

Por otro lado, las agencias Mehr y Tasnim han informado de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, “se encuentra en perfecto estado de salud”.

Su hijo, Yousef Pezeshkian, ha asegurado que los intentos de asesinato de su padre no han tenido éxito y se encuentra bien.

“Antes que nada, quiero decir que el estado del doctor es bueno. Hasta donde sé, esta vez los intentos de atentado no tuvieron éxito y los demás funcionarios también están a salvo”, indicó el hijo del presidente en declaraciones recogidas por la agencia iraní IRNA.

Las palabras fueron difundidas en medio de rumores sobre supuestas muertes de dirigentes iraníes en los ataques lanzados este sábado a la mañana por Israel y Estados Unidos contra Irán.

Respuesta iraní

Medios de varios países también hablan de explosiones en otros países luego que la agencia y el servicio de radiodifusión pública de Irán (IRIB) informarán que las fuerzas iraníes atacan bases estadounidenses en la región. "Todas las bases e intereses estadounidenses en la región fueron atacados por misiles iraníes", dijo la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Qatar , Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin, Kuwait y Arabia Saudita fueron los objetivos de los ataques iraníes, que amenazó con nuevos ataques, informó la agencia iraní Mehr. "Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo", dijo el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes citado por esta agencia.

En el caso de Qatar, las autoridades aseguran haber "frustrado con éxito" los ataques iraníes contra Doha, donde se encuentra la base más grande de Estados Unidos en la región.

Informe: EFE, AFP, DW, agencias y Agensur.info