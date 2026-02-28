DONALD TRUMP CONFIRMA QUE EL AYATOLÁ ALI JAMENEÍ HA MUERTO EN LOS ATAQUES DE EE.UU E ISRAEL CONTRA IRÁN

El líder supremo de Irán. Alí Jamenei, este viernes en Teherán.
Mundo - El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este sábado en un mensaje en redes sociales que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, ha muerto en los ataques ejecutados por EE.UU. e Israel sobre la república islámica y calificó al jefe de estado iraní como «una de las personas más malvadas de la historia».
«Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jameneí y su banda de matones sanguinarios», escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social.
Ali Jameneí, de 86 años, ejerció como líder supremo de Irán desde 1989, siendo la máxima autoridad política y religiosa del país, por encima del presidente.
«No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada», añadió el republicano en el mensaje.
En el mensaje, el presidente estadounidense aseguró a su vez que la muerte de Jameneí «es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país».
Trump también hizo un llamado al pueblo iraní a «recuperar» su país tras anunciar la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, durante el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.
«Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país», declaró en un mensaje en la red Truth Social.
Donald Trump había prometido su “ayuda” al pueblo iraní y, tras lanzar una gran ofensiva junto a Israel contra Irán, el presidente estadounidense llamó el sábado 28 de febrero a un levantamiento popular contra el actual régimen.
“Cuando hayamos terminado, tomen el poder; les corresponderá a ustedes hacerlo. Probablemente será su única oportunidad durante generaciones”, afirmó en un mensaje en video horas antes de confirmar la muerte del líder supremo, Alí Jamenei.
Desde las protestas de enero, reprimidas con violencia en Irán, el mandatario republicano no ha dejado de denunciar la muerte de civiles, mencionando con frecuencia la cifra de “32.000” manifestantes muertos.
La operación fue un «éxito»
«Creemos que es correcto», había dicho el mandatario en una entrevista con la cadena NBC News a la pregunta sobre las informaciones acerca de la supuesta muerte del líder iraní.
En la misma entrevista, el líder estadounidense calificó la operación de «éxito» y afirmó que también habría muerto buena parte de los líderes del país: «La mayoría de las personas que toman todas las decisiones se han ido», dijo.
Ali Jameneí, de 86 años, ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, siendo la máxima autoridad política y religiosa del país, por encima del presidente.
Las declaraciones de Trump se producen después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmara que Jameneí «dejó de existir» tras el ataque israelí a su residencia.
«El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir», dijo Netanyahu durante una declaración en vídeo.
Según la prensa israelí, tanto Netanyahu como Trump habrían recibido fotografías del cuerpo sin vida de Jameneí como prueba de que el líder supremo fue eliminado.
Informe: EFE, France24, agencias y Agensur.info
