TRES SENADORES PERONISTAS ABANDONAN INTERBLOQUE QUE PRESIDE MAYANS Y ARMARÍAN UNO NUEVO AFÍN AL OFICIALISMO

Nacionales - Los senadores peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) dejarían el interbloque que lidera José Mayans (Formosa) por diferencias internas no solo en su conducción, sino también por el hartazgo a la agenda impuesta por la ex presidenta Cristina Kirchner, informaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes parlamentarias.
Andrada, Moisés y Mendoza integran el bloque Convicción Federal (CF) junto a Fernando Salino (San Luis), que lo preside, y Fernando Rejal (La Rioja). Estos últimos permanecerían dentro del espacio que nuclea Mayans desde hace varios años. El senador formoseño perdió los hilos de la conducción hace rato y su inclinación por la agenda de San José 1111 es cada vez más clara.
No obstante, las cuestiones de fondo vienen, en parte, por los intereses que pregona cada uno. Cristina Kirchner, como presidente del PJ Nacional, lanzó una serie de intervenciones en las representaciones provinciales, entre ellas, Jujuy, donde Moisés mantiene una fuerte disputa con la organización que responde a Máximo Kirchner.
La senadora jujeña fue acompañada en su reclamo por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. "La pyme familiar de la Sra., su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo desde Buenos Aires las autoridades partidarias del PJ en las provincias, a pesar de la vergüenza que dieron en las últimas elecciones", señaló en X Sáenz, en referencia a Cristina y Máximo Kirchner.
Además de Jujuy, en Salta también sufrieron la intervención del Partido Justicialista (PJ), dispuesta por Cristina Kirchner desde Buenos Aires. En el caso de Salta, el gobernador desplegó sus esfuerzos para recuperar la conducción, abrir un proceso interno de elección y llevar al diputado Pablo Outes como titular del partido.
Desde Matheu se resisten a esa posibilidad y buscan expulsar del partido a los diputados que votaron a favor de la reforma laboral de Milei; Outes está entre ellos. Para eso, desplazaron a Sergio Berni de la intervención y designaron a Pablo Kosiner, uno de los dirigentes alineados con Cristina Kirchner para ordenar la escena provincial del peronismo.
La intención de los senadores que dejan el bloque de Mayans no sólo sería irse sino también armar un bloque de 5 legisladores junto a la senadora que responde a Sáenz, Flavia Royón, y su par de Tucumán que también responde a Jaldo, Beatriz Ávila del monobloque Independencia. Si esto se confirma, el peronismo tendría solo 25 senadores, la cifra más baja desde 1983 en la Cámara Alta.
Con esta ruptura en el peronismo, con el blanqueo de Luis Juez que se suma al bloque violeta, La Libertad Avanza consolida su fuerza en la Cámara Baja y la deja con la capacidad de tener 21 senadores propios que, junto con sus socios de las provincias, la UCR y el PRO, lo deja con 44 votos a solo 4 de alcanzar los dos tercios en el Senado de la Nación.
